香港大火奪命！「16歲女失聯」家屬急衝現場找人 最後訊息曝光：好辛苦

大陸中心／許智超報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，許多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天，當地消防處透露，目前死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，警消預計今（28）日完成7座大樓「爆破搜索」。其中一名16歲黎姓女學生與70多歲祖母、叔叔同住在宏泰閣1605室，至今仍未尋獲，讓家屬心急如焚，不停在網路上發文請求協尋。

據了解，宏福苑共8座大樓、均為31層樓高，而警消指出，死傷者主要集中於宏昌閣和宏泰閣，這2棟大樓火勢較猛烈，目前滅火行動大致完成，預計今早9時爆破搜救7大樓各戶，確保無其他被困人士。

16歲黎姓女學生與70多歲祖母、叔叔，火災發生後至今仍未尋獲。（圖／翻攝自家屬 Threads）

然而，住在宏泰閣1605室的16歲女學生黎凱琪，與同住的祖母和叔叔失聯至今已第3天，男友梁先生表示，黎凱琪當天考完試後回到宏福苑的家，約下午3時許透過WhatsApp聯絡家人，先提到隔壁屋著火，接著火勢蔓延到自己家中，接著下午3時23分發出最後一條訊息「好辛苦」，之後便失去聯絡。

事發當下，同住的爺爺剛好在樓下，幸運逃過一劫，家屬已於晚上找到爺爺，但其他家人仍音訊全無，黎凱琪的哥哥和梁先生曾多次撥打消防熱線尋求協助，消防人員再三確認住址，不過至今仍沒有進一步的消息，兩人還不斷到社區中心、醫院尋找，甚至到火災現場，希望能藉由警消提供的遺體照片確認身分，但目前仍未找到失蹤的家人。

此外，家屬也透過社群平台台Threads發文，希望能透過網路的力量，獲得更多線索，同時也呼籲媒體協助轉發消息，盼能早日找到黎凱琪及其他家人的下落。

