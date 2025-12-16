香港大火奪百命！女星稱「一切是最好的安排」挨轟道歉了

香港女星詹天文失言挨轟。（圖／翻攝自詹天文Instagram）





香港新界大埔宏福苑11月26日發生5級火警，奪走上百條人命，成為香港近80年來最嚴重的火災事件；不料，現年19歲的香港女星詹天文（Windy）日前出席活動，卻以「相信一切是最好的安排！」慰問災民，失言引爆網友開轟，她昨日發聲道歉。

面對輿論批評，詹天文昨日在社群發文道歉，公開親筆寫下的祝福卡片內容為：「加油！Take Care都會好起來的！」解釋本來打算多講一些祝福話語，但因為詞不達意引起爭議：「說了不合適的話，非常抱歉！我本來想表達的意思是『相信一切都會好起來的』，但說成這句，讓大家覺得不舒服，真心對不起。」

詹天文承諾，之後會做義演協助籌款，以行動方式幫助災民重建家園：「經過今次事件，我會好好反省，在公開場合發言會更加謹慎，避免再有失言情況發生，為此再次向大家衷心地道歉。」關於失言風波，希望藉此機會向所有受影響的人衷心地道歉。



