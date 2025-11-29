香港大火奪128命 生還者悲喊「家變煉獄」：僅數秒眼睛刺痛、喉嚨灼熱

【緯來新聞網】香港大埔宏福苑發生的嚴重火災目前造成128人罹難、78人受傷，官方數據顯示仍有約200人失聯。火災發生後，失蹤者家屬28日繼續前往廣福社區會堂，參與政府安排的遺體辨認程序。在這場致命災難中，一位生還者於社交平台分享了他的逃生經歷，貼文詳盡描述了火警當下的情境與他如何在生死邊緣作出抉擇。

香港大火已奪128人性命。（圖／AP NEWS）

生還者回憶事發時正準備外出，卻在打開大門的瞬間被濃煙吞噬，四周伸手不見五指。他形容，家瞬間成為「煉獄」，令他意識到倘若沒有及時關門，恐怕難逃死劫。他在驚慌中冷靜下來，利用濕毛巾保護呼吸道，並準備應對突發情況。

生還者寫下當下經歷。（圖／翻攝FB）

透過屋外的尖叫聲，他發現鄰居被困走廊，毅然衝出屋外將一對夫婦拉回屋內。他描述，短短數10秒眼睛刺痛、喉嚨灼熱，身體的本能驅使他立即營救同樣身處險境的人。他表示：「如果我不把走廊的人救出來，他們在惡劣環境中一定撐不住。」



後來，消防員通知他們將會逐一營救。他選擇讓鄰居先離開，自己則堅守等待。他寫道：「我可以忍受多一會，讓她好好照顧她丈夫。」最終他在消防員協助下脫困，並於醫院接受觀察。他說，獨自等待時內心極為平靜，「我們從來都不是主人，只是暫時的、脆弱的樓層居民。」

火災發生後生還者屋內緊急逃生。（圖／翻攝FB）

在貼文結尾，他提到對家中物品的不捨，包括孩子的玩具、妻子重視的物品，但他深知，真正重要的是人的性命與彼此的支持。他以英文寫道：「Though times are tough, our spirit is tougher. Lets heal and rebuild together.」



這段貼文迅速在社群中引起關注，許多網友留言表示敬佩，稱其為「令人動容的英雄行動」。目前，火警起因仍在調查中，當局已承諾將加快搜救與善後工作。

