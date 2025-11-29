香港大火奪128命！「車公廟」抽下簽 31字早預警

香港「宏福苑」大火奪走至少128條人命，另造成79人受傷、逾200人失聯。（圖／東森新聞）





香港「宏福苑」大火目前已造成至少128人罹難，震驚全球。這場火警也讓許多人不禁回想起1996年嘉利大廈大火，同樣是五級火警，甚至讓港劇《新聞女王2》再度重播這段沉痛的歷史。此外，今年春節香港沙田車公廟抽出下籤，籤詩中「恐防患禍與災殃」的字句，在宏福苑大火發生後，更令不少市民熱議。

「宏福苑」大火奪走至少128條人命，另造成79人受傷、逾200人失聯，全港陷入悲痛。對此，不少網友聯想到29年前的嘉利大廈大火。據悉，當年大廈正進行電梯更換工程，工人在11樓電梯槽燒焊時，火屑掉落並引燃2樓電梯大堂的木板與雜物，火勢沿著竹棚迅速蔓延，最終釀成41死80傷，同樣升至五級火警。

這次宏福苑「重演」嘉利大廈悲劇，也讓部分民眾擔憂，現代建築施工仍大量使用易燃的竹製腳手架，是否反映安全標準尚未與時俱進。巧合的是，嘉利大廈大火曾在港劇《新聞女王2》中被重現，而劇中呈現的火災場景與真實事件高度重疊，令觀眾驚訝不已，紛紛直呼：「剛好裡面提到了真實歷史上的1996年香港嘉利大廈火災，也是五級，也是在11月」、「新聞女王真的好多預告」、「都想是不是編劇太深通了」。

另根據港媒《香港01》報導，今年春節沙田車公廟在年度抽籤活動中抽得第82簽下籤，籤詩寫道：「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃」。這支籤與2019年相同，寓意「凡事小心」，如今與宏福苑大火相互對照，更令民眾直呼巧合。

據悉，由於宏福苑大火造成重大傷亡，香港政府昨（28）日晚間宣布，自今日起至12月1日展開哀悼活動，全港所有政府建築物及設施將降半旗致哀，並取消或延期所有由政府主辦與資助的娛樂及慶祝活動。

