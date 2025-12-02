香港大火奪156命 對面大樓驚傳38歲男墜樓亡

香港宏福苑對面的大樓發生一起墜樓事件。（示意圖，非本案畫面／pexels）





香港宏福苑11月26日發生大火，截至今（2）日已知156死，且還有30人失聯，震驚國際。然而就在大家心情尚未平復之際，昨（1）日宏福苑對面的大樓發生一起墜樓事件，38歲的男子倒臥在宏福苑與廣福邨之間的地面，當場身亡。

綜合香港《Yahoo新聞》、《香港01》報導，事發在昨日晚間10時許，一名男子從大埔廣福邨廣禮樓高處墜落地面，倒臥在宏福苑與廣福邨之間的地面，消防及救護人員獲報後立即趕赴現場，但該名男子已明顯死亡。

廣告 廣告

警方初步調查，死者為38歲蘇姓男子，與患有認知障礙症的79歲父親居住在廣福邨廣禮樓的高層，據悉他對於照顧患病的父親感到困擾，加上有情緒問題、身上無其他可疑傷勢，推測此案為輕生，並且與宏福苑大火無關。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

新／香港大火死傷數字再上修！156人死、30人失聯

宏福苑惡火151死！71歲工人回火場成最後身影

香港大火151死！陳珮騏親人住附近 她急找人

