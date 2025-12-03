香港大火奪156命、30人失蹤 港府設獨立委員會13人以《誤殺罪》送辦

【緯來新聞網】香港大埔宏福苑住宅大樓上月26日發生5級火警，目前已累計156死亡、30人失蹤。香港行政長官李家超近日宣布，將成立一個由法官主理的「獨立委員會」，全面調查大埔宏福苑五級火的起因、火勢蔓延原因及相關問題。另外，目前已有13人遭逮均以《誤殺罪》偵辦中。

目前九龍殯儀館開放予公眾悼念火災罹難者，正值事發「頭七」。館內設有白花佈置、燭光區與獻花處，並舉行佛教與道教儀式。大批市民帶同鮮花及金銀衣紙前來，部分人情緒激動，並在化寶爐旁呼喊「收嘢啦！」表達哀痛。

另外，早前有災民投訴，家屬仍在深切治療部（香港醫院裡專門照顧危重病患的區域）期間，接連收到推銷續約電話及訊息，最多達9次。香港寬頻回應稱，涉事前線銷售系統未及時更新名單，導致擾民，涉事職員已被停職，並承諾災民可豁免月費，日後可免費使用24個月服務。

此外，警方披露曾有人利用假冒慈善機構網頁，誘騙市民以「火災支援基金」名義捐款。該網站已被移除，並凍結相關戶口。警方拘捕一名27歲中國籍女子，涉嫌與傀儡戶口有關，目前案件交由灣仔警區重案組調查，暫未有受害人報案。



至今，這場火災已造成156人死亡，仍有30人下落不明。警方表示，自11月29日以來，合共拘捕13人，以《誤殺罪》移送偵辦中。

