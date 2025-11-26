香港大火奪36命淪煉獄人禍？疑維修工人「躲棚架偷抽菸片」全網瘋傳炸鍋

國際中心／施郁韻報導

網路上瘋傳一段影片，工人在鷹架防護網內抽菸，並未證實拍攝地點是否為大埔宏福苑社區。（圖／翻攝自香港01）

香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至36人、279人失聯，一名何姓消防員也在大火中殉職。香港網友在網路上瘋傳一段影片，工人在鷹架防護網內抽菸，而起火原因仍待調查。

據《香港01》報導，昨（26）日下午2時51分，大埔宏福苑宏昌閣外牆的棚架失火，驚動多人報案。消防單位獲報出動一組搜救隊前去滅火，火勢迅速蔓延，同社區的宏泰閣與宏新閣等公寓大廈也起火。

香港宏福苑大火，居民在火災發生後驚慌逃生。（圖／AP授權）

宏福苑共8座大樓、均為31層樓高，可容納1984戶，居民在火災發生後驚慌逃生，警方持續接獲居民求助，也有人通報指與家人失聯。

多名目擊者指出，濃煙最先是由其中宏昌閣外牆鷹架竄出，火勢迅速向上延燒，之後波及其他大樓。

據《香港01》報導，網路上瘋傳的影片中，一名男工人坐在大樓外牆與鷹架中間的空隙抽菸，工人手中的菸頭距離外側防護網相當近。拍攝者出聲問：「阿生，你又喺度食煙啊？」（阿生，你又在抽菸啊？）工人聽到後嚇了一跳，轉頭看著鏡頭，影片就關閉了。

不過拍攝者並未證實拍攝地點是否位於火災發生的大浦宏福苑，仍引起眾多香港網友熱議，留言抨擊工人行為。

