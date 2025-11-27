香港大火奪44人命 杜汶澤念心經祈福、黃秋生替警消打氣

杜汶澤、黃秋生替香港大火祈福。（圖／小娛樂）

香港新界大埔宏福苑於昨（26日）傳出嚴重火警，火勢迅速蔓延至鄰近7棟大廈，濃黑煙霧直竄天際，現場畫面怵目驚心。這場大火造成嚴重傷亡，目前已知至少44人死亡、279人失蹤，其中更有1名消防人員殉職。

災難爆發後，多位名人紛紛透過社群平台發文祈福，移居台灣的港星杜汶澤與影帝黃秋生率先表達哀悼與聲援。

杜汶澤在社群平台發布了火災相關新聞，沉痛寫下「R.I.P，願亡者安息，傷者早日康復」，並附上《般若波羅蜜多心經》經文，為逝者祈福。

他感慨災難無情、生命脆弱，認為工作不順、家人生病或感情挫折都比不上眼前的生離死別。他呼籲大眾面對生活困境時要堅強，並寫下：「看到新聞有老人家老公在外面老婆還在火場，你會覺得，生活上的事其實沒有什麼大不了。大家 stay strong! 加油！」

金馬影帝黃秋生則是在今（27日）凌晨發文，以簡短而有力的文字表達對救災英雄的敬意。他寫道「香港消防」，並附上了15個比讚、100分以及愛心等表情符號，用最直接的方式替奮不顧身的消防人員打氣。

這場突如其來的災難震驚全港，社會各界正持續關注救援進度，並為受災民眾及英勇殉職的消防人員哀悼。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導