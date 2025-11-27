香港大火奪44命有前兆？居民曾憂「工人抽菸」竟成真

香港大埔區「宏福苑」社區26日發生火警，造成至少44人罹難。（圖／路透社）





香港大埔區「宏福苑」社區昨（26）日下午發生嚴重火警，火勢在短時間內迅速失控，8座大樓中有7座被波及，造成至少44人罹難。據了解，僅在一個月前，中環華懋大廈也因維修鷹架問題引發火災，當時就有宏福苑住戶擔心社區會重演類似狀況，甚至有人提醒工人施工時切勿抽菸，未料最終仍不幸言中。

根據港媒《香港01》報導，消防今表示，「宏福苑」大火的救援行動至少會持續至黃昏。目前已知現場有40人被發現不治，另有4名傷者送院後宣告死亡，累計死亡人數至少44人。此外，共有56名傷者獲救，其中45人情況嚴重。

廣告 廣告

針對這起火警，新界北總區重案組已展開調查。消防在滅火及搜救過程中發現，大樓外牆設置的保護網、防水帆布及塑膠布疑似未符防火標準；警方也在一座未受波及的大樓中發現，每層電梯大堂窗外均以發泡膠包封，屬易燃物，可能加速火勢蔓延，不排除為火勢迅速擴大的原因之一。

事實上，一個月前，中環華懋大廈因疑似與維修鷹架相關的工程起火，引發社會關注。由於宏福苑近期也在多棟大樓進行外牆翻修，架起大面積鷹架與防護網，居民早已提高警覺。而社區臉書社團中，有人提醒工人切勿抽菸，也有人指曾目擊住戶將菸蒂從窗外丟下，對火災風險十分憂心。未料，相關疑慮最終仍釀成重大悲劇。

根據港媒《香港電台》報導，警方初步調查認為，負責大廈維修工程的建築公司在施工過程中涉有嚴重疏忽，疑導致此次重大傷亡事件。警方於今日凌晨拘捕三名本地男子，均為工程公司的負責人，包括兩名董事及一名工程顧問，年齡介於52至68歲，目前正被扣查。

更多東森新聞報導

眼睜睜看著家被火吞噬！港災民痛哭：為何只有一條水線

不斷更新／香港惡火徹夜燃燒！通宵搶救今晨獲得控制

宛如人間煉獄！香港宏福苑「7大樓」連環燒 至少44死

