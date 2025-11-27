香港大火奪44命 最美港姐「眼睜睜看奶奶家被燒毀」：令人痛心

香港昨（26）日發生自1962年以來最嚴重的大火。大埔宏福苑7棟大廈遭火海吞噬，截至今（27）日清晨，已造成44人死亡、58人受傷，以及279人失聯。不少藝人紛紛表達哀悼，並在社群平台轉發災後救援資訊。前香港小姐冠軍謝嘉怡也發文稱，奶奶的房子受波及，「真是令人痛心的一天」。

有「最美港姐」之稱的謝嘉怡在限時動態發文。（圖／翻攝Instagram@lisamarie_tse）

根據《文匯報》，前港姐謝嘉怡日在Instagram限時動態PO出火警現場照片，以中英文留言表示，「我向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們致以最深切的慰問和祈禱。今天我眼睜睜地看着奶奶的房子在熊熊烈火中燃燒，真是令人痛心的一天」。

廣告 廣告

這場5級火災於昨日下午2時許在宏昌閣首先起火，火屑被風吹向鄰近大廈，火舌隨後沿棚架保護網迅速蔓延形成「火燒連環樓」。香港火警分為1至5級，5級為最嚴重。警消出動逾千人救援，期間一名37歲消防員何偉豪不幸殉職，另有一名消防總隊目左腳受傷以及一名消防員熱衰竭送醫救治。

11月27日，消防員正在撲滅火勢。（圖／美聯社）

已逃出的居民不願離開現場，在附近焦急等待失聯親友的下落。有人自製紙牌、舉起家屬的姓名尋親。有居民安慰鄰居稱，「冷靜些吧，他們（被困居民）需要我們的支持」。有接到消息後趕回家的居民憶述，「我趕回來在樓下看，旁邊那座已經正在燒，看到有火舌飛到低層，我想上樓收拾行李，但見到竹枝飛下來有火的」。

特首李家超表示，對火災中的遇難人員表示極度哀傷，對死者家屬和傷者致以深切慰問，並啟動緊急事故監察及支援中心，政府相關部門全力進行滅火和救援救治工作。大陸國家主席習近平亦對事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

延伸閱讀

中職/古久保健二明年有望回台灣？ 傳味全龍有興趣

中職/旅外最大關鍵是家人 徐若熙：隊友叫我快滾

改披73號！林安可加盟西武獅 「能挑戰日本棒球真的很開心」