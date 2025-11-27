香港大火奪44命！楊丞琳心痛不忍發聲 急喊「請協助轉傳」

記者林汝珊／台北報導

香港大火死傷慘重。（圖／翻攝自微博）

香港大埔區宏福苑26日發生嚴重火警，造成至少44人死亡、近300人失蹤，災情震驚國際。許多藝人也在第一時間發文祈福悼念。藝人楊丞琳稍早也心疼發聲，分享香港藝人、好友阿Sa（蔡卓妍）整理的救援資訊聲援香港。

楊丞琳發文聲援。（圖／翻攝自IG）

楊丞琳今在IG限時動態轉發阿Sa貼文，整理了多項救援資訊，呼籲大家協助轉傳，盼讓更多受災者獲得即時幫助；阿Sa則心碎寫下：「願所有受影響的居民、消防員都能平安無事，所有傷者早日康復，逝者安息。」沉痛與不捨難以言喻。

此次火災於26日下午2點51分發生，起火點位於香港新界大埔區的高層住宅「宏福苑」。初步推測與建築外圍整修用的竹棚架有關，火勢延燒迅速，使災情一發不可收拾。香港特首李家超27日表示，火災已造成44人罹難、29人受傷送醫，另有多達279人失蹤。警方並以涉嫌謀殺與過失致死罪，逮捕3名負責大樓整修工程的男子。

