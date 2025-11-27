香港大火奪44命！疑工人抽菸釀禍 《緯來新聞網》整理事件時間軸

【緯來新聞網】香港新界大埔宏福苑住宅大樓26日下午發生嚴重火災。根據官方統計，截至27日午夜，事故造成44人死亡、71人受傷，另有279人下落不明。火災發生期間，多棟大樓遭波及，為近30年來香港最嚴重的住宅火災之一。

香港新界大埔宏福苑住宅大樓火災死傷慘重。（圖／AP NEWS）

火勢迅速蔓延，竹棚與圍網助長延燒

火警於26日下午約2時51分起於宏福苑「宏昌閣」外牆施工棚架。根據初步調查，大樓正進行外牆維修工程，現場使用大量防水布、圍網與竹棚，具一定可燃性。火勢自低層迅速蔓延至高層，部分建築結構遭嚴重燒毀。

香港新界大埔宏福苑住宅大樓火災死傷慘重。（圖／AP NEWS）

消防升為五級警戒，動員全港支援

香港消防處於2時57分接報後抵達現場，隨即將火警升級為五級警戒。該級別為香港火災警戒的最高等級。逾1,200名消防與醫療人員投入救援行動，動員近200輛消防車與近百輛救護車。救援重點集中於宏昌閣5樓至18樓，亦曾於13至23樓救出被困住戶。

香港新界大埔宏福苑住宅大樓火災死傷慘重。（圖／AP NEWS）

死亡與失聯人數上升，醫療資源集中處理

官方表示，事故導致44人死亡，包括一名參與救援的消防員，另有71人受傷入院。部分傷者吸入濃煙或一氧化碳，需依賴呼吸輔助設備治療。截至報導時，仍有279人列為失聯，身份與行蹤待進一步確認。

香港新界大埔宏福苑住宅大樓火災死傷慘重。（圖／AP NEWS）

火警起因待查，三人遭警方拘捕

截至目前，起火原因尚未獲官方確認。有媒體引述消息指，起火可能與施工期間有人抽菸有關，但相關細節未經證實。警方於27日凌晨以涉嫌誤殺拘捕三人，包括兩名建築公司董事及一名工程顧問，並展開進一步調查。



居民反映警報不明，疏散機制受質疑

宏福苑建於1983年，包含八棟住宅大樓、約2,000個單位。火災發生時，多名住戶表示未及時聽到警報，有部分行動不便者未能自行疏散。消防與屋苑管理機構正就疏散設備與程序進行檢視。



政府設臨時安置中心，展開全面檢討

香港特區政府已在大埔體育館設置臨時收容中心，為受影響住戶提供安置與物資支援。房屋署與消防處表示，將針對全港屋苑外牆維修工程的材料使用與安全管理展開檢討，並檢視高樓防火標準與應變流程。



後續調查與責任歸屬持續進行中

火災事故相關責任歸屬、施工程序合規性及防火設施效能，目前正由相關部門持續調查。香港行政機關表示，將依據調查結果追究責任並檢討相關制度。

