香港大火奪44命！賴清德、蕭美琴發聲了

[NOWnews今日新聞] 香港新界大埔宏福苑昨日發生大火，造成至少44人死亡，警方已逮捕3名嫌疑人，而這也是香港30年來最嚴重火災。對此，總統賴清德今（27）日透過社群媒體表示，要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者；副總統蕭美琴則說，為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。

香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，截至今天清晨6時，已造成44人死亡，58人受傷，279人失聯，這場大火為香港歷史上最為嚴重的火災之一，昨天下午3時左右發生，由三級火警一直升至最嚴重的五級大火，到今晨才大致受控。

對此，賴清德在「X」社群平台表示，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓，目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤，所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。

賴清德指出，此時此刻，讓大家一起為香港祈福，他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

此外，蕭美琴也透過社群媒體說，新聞看到香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，畫面讓人震驚與心疼，今晚為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。

