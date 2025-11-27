香港大火如「火燒連環船」！專家揭致命疏失

▲香港宏福苑大火雖然至27日上午已逐漸被控制，但建築物外觀已面目全非。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生大火，8棟大樓延燒7棟，雖然起火原因仍待調查釐清，但是大樓外竹製鷹架和防護網在起火後迅速燃燒蔓延，肯定是造成這起火警災情如此慘重的關鍵原因之一。宏福苑正在進行外牆翻修工程，8棟大樓外皆搭起施工鷹架及防護網，對此，港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，不明白為何物業管理處或管理公司會批准宏福苑8座大廈同時進行維修工程，工程理應分期進行，以避免出現像這次宏福苑惡火中宛如「火燒連環船」的慘劇。

維修工程若分期進行或許災情不會如此慘重

根據港媒《星島頭條》報導，何炳德今日在電台節目中分析宏福苑大火，指出進行維修工程時不應忽略大廈內仍有居民居住。何炳德表示，昨晚與業界討論宏福苑大火時發現一個重大弊端，那就是8座大廈根本不應該同時搭棚進行維修，「這樣太危險」，若是工程分期進行，就不會出現「火燒連環船」的慘劇。

何炳德解釋，8座大廈同時維修，只要其中一座發生火災，就很容易波及鄰近大廈，導致火勢迅速蔓延。而且，維修工程實施期間越長，風險越大，因為仍有居民在樓內居住。而宏福苑的維修工程去年7月動工，如今已經超過1年。何炳德強調，維修顧問公司事前應進行妥善風險評估，因此需就此事承擔責任。

▲8棟大樓同時在外牆維修，導致火勢一發不可收拾。（圖／路透社／達志影像）

防護網比鷹架更可能是加速火勢蔓延元兇

至於外牆防護網是否有按規定使用符合防火標準的材質，何炳德說單憑肉眼無法判斷，留待警方後續調查。但是，阻燃網成本較一般不防火的保護網高，不排除有人可能為了貪小便宜鋌而走險。

對於外界質疑香港施工仍在使用竹製鷹架，應全面以金屬鷹架取代，何炳德則認為不能因竹材較易燃而完全不採用，因為竹材本身實際上也不是那麼容易點燃，若是現場存在其他助燃物質，那麼竹製或金屬製的風險都差不多，重點是加強監管助燃材料。

▲香港大埔的宏福苑社區，26日爆發五級大火，起火瞬間的畫面在社群上瘋傳。（圖／翻攝自Ｘ）

工地安全意識明顯不足

香港執業安全師學會會長李光昇也表示，要點燃一根竹子並非易事，即使用打火機持續燃燒，也需要相當時間才有可能點著，他認為這次火勢蔓延迅速，問題可能出在棚網上，但是否確實如此，還是要等相關單位進一步調查化驗。

▲香港網路上流傳疑似工人在宏福苑施工地抽菸的影片。（圖／翻攝自IG）

李光昇也批評，工地沒有實施禁菸顯示監管明顯不足，且有工人用保麗龍板堵塞通風口，可能是想防止灰塵進入室內，但此舉「錯得好離譜」，保麗龍板非常易燃，且燃燒時會產生有毒氣體，火災風險極高，這也反映出工人的安全意識不足，「簡直是無安全概念」。

