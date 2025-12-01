香港大火宏福苑火場內部情況曝光 全屋盡毀滿目瘡痍

香港宏福苑7棟住宅大樓大火，焚燒逾43小時被撲滅，香港警方災難遇害者辨認組和鑑證科人員已開始進入災場內搜索罹難者遺體及相關證據。根據香港警方在官方臉書公布的多張照片，大樓火場內滿目瘡痍，全屋被燒毀，只剩下黑色的灰燼，一片頹垣敗瓦，令人宏福苑怵目驚心。

香港大火警方鑑證科人員進入火場搜證。（圖取自香港警察 Hong Kong Police Facebook）

香港警方11月30日在其官方臉書發文，指警方的災難遇害者辨認組、鑑證科及其他人員繼續進入火災現場作業，包括案件搜證、災場搜索、遺體辨認及登記等。

根據警方公布的多張照片可見，火災後現場環境惡劣，外圍有燒毀的竹枝及冷氣機等物品，大廈內漆黑一片，大廈內的走廊、房子內天花板及牆身均被嚴重熏黑。部份房子內水深及小腿。還有些房子全部傢俱都被燒光，只剩下支架。警方相關人員用鐵鏟小心撥開灰燼及雜物堆，找尋線索和證據。

警方表示，會全力搜索能夠辨認到、確認到遇難者身分的任何物件或線索，讓死者家屬可以盡快確認他們的身份，讓死者早日安息。