香港大火宛如煉獄 台消防員絕望感嘆「雲梯極限不到一半」

香港新界大埔宏福苑昨（11/26）下午發生五級火警，至今已造成44人死亡、279人失聯，一名消防員殉職。對此，一名台灣消防員指出，火災現場煙囪效應宛如煉獄，場景簡直像好萊塢特效跟AI，如果自己在現場，也會感到絕望、害怕，「太高了，雲梯極限不到一半」。

一名住在火災現場附近的網友昨晚分享救災畫面說：「晚上火光更悲壯了，死難者和殉職消防員RIP」。貼文吸引網友致哀，「RIP希望不要再增加傷亡人數了」、「看得我好想哭，得有多少人的家毀了」、「這是我第一次希望這是AI影片，願香港平安」。

貼文也吸引一名台灣消防員留言，他坦言若在現場也會感到震撼跟絕望，「太高了，雲梯極限不到一半，樓梯間煙囪效應宛如煉獄，這場景簡直像好萊塢特效跟AI」。他認為，大樓中的受困者一定很恐懼、煎熬，而大樓外面的指揮官與深入現場的消防員，也承擔巨大的壓力。

該消防員說，火場熾熱高溫，可能導致熱衰竭，加上濃煙遮蔽視線，伸手不見五指，這種絕境別說一般人，即使是消防員恐怕也會很害怕。此外，雖然現在建築大多有防火門，但愈是通風口、空調、水管及配電管道間，如果沒有防火填塞，恐怕會成為濃煙竄入的通道，讓危機一發不可收拾。

這名消防員提醒，大樓火災絕對不能往上跑，因為越往上面越熱，煙囪效應下，頂樓最高溫。「濃煙一秒上升三米，人跑不過的」。火災必須「往下跑」，但若樓下已經在燃燒，只能採水平避難，退守到四面都是RC結構的房間內，關門塞門縫，爭取一線生機。

