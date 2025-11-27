香港大火害44命「為何死傷這麼慘？」 當地議員曝原因：很難逃生

大陸中心／朱祖儀報導

香港大埔區公寓大廈惡火延燒。（圖／翻攝自X平台 @abeleung）

香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。不少人好奇，為何這次火警會導致這麼多人喪命？對此，大埔區區議員羅曉楓指出，當時留在家中的大多都是老年人，加上警鈴根本沒響，導致許多人無法順利逃生。

據了解，宏福苑26日突發生火警，有7棟大樓燃燒，大火難以撲滅，不僅住戶受害，還有消防員殉職。當地媒體指出，宏福苑此次火警為少見的5級大火，是30年以來最嚴重火警。

目前這場大火導致44人喪生，大埔區區議員羅曉楓表示，因為火警發生在下午，年輕人大多都在外面工作，家中都是長者居多，加上當下警鈴沒響，因此很多住戶根本反應不過來，當下很難逃生，只希望能儘早完成搜救工作。

據《南方都市報》報導，有專家指出，這次宏福苑大火難以救援還有一個原因，就是高層建築「立體燃燒」的複雜性，火勢在擁有40多年歷史的舊樓外牆棚架上迅速蔓延，形成「煙囪效應」，加上當時強風吹拂，因此難以撲滅火勢。

