香港大火家屬排隊認屍 見遺照「當場崩潰痛哭」

香港宏福苑大火今（27）日下午3時開放失聯者家屬到大埔廣福社區活動中心，透過照片認屍，根據進入活動中心內的家屬表示，會有政府職員提供遺體的照片，並事先提醒他們部分的遺體的照片恐引起不安。前來認屍的民眾離開時，多數都紅了眼眶，確認親人罹難的家屬一度有人崩潰哭到腿軟，需要被攙扶離開，還有人持續找不到高齡老媽媽，情緒著急不已。

根據《明報》報導，進到社區活動中心認屍的家屬表示，中心內設有20個攤位，每個攤位有隔板隔開，並有多位紅十字會心理學家在現場，安撫家屬情緒，也提醒家屬部分照片可能會讓他們感到不舒服，和他們印象中的親人外貌會略有不同，過程中如果有不適感，可以隨時提出休息再繼續。

有家屬透露，每張照片下面都會標註發現遺體時的資料，像是樓層、房號、遺體周遭的物品等，每具遺體照片都會有2-3個角度，因為擔心拍攝模糊讓家屬辨認困難。

離開社區活動中心的家屬們是兩樣情，有些人確定親人罹難，哭到崩潰無法站立，也有人還是沒有找到親人的下落，依舊提心吊膽期盼奇蹟發生。一名梁女士表示，至今未找到高齡99歲母親的下落，她也提到母親跟同住的家人都有午睡的習慣，很擔心家人沒有及時離開。

