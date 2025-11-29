香港大火展開現場調查 600警助辨認罹難者

香港宏福苑大樓火災已造成一百廿八人罹難，香港政府跨部門調查組昨天召開首次會議，六百名港警組成的災難遇害者辨認組進入現場，港府還決定會將遇難外傭遺體送回其家鄉。

香港政府昨天上午八點，在政府總部東翼前地為大埔宏福苑火災罹難人士舉行默哀儀式。香港特首李家超，以及大陸港澳辦副主任徐啟方等一眾中港官員出席，默哀儀式後，開始降半旗（國旗與區旗），大批身穿素色衣服的香港市民自發到香港政府總部外一同默哀。大陸駐港中聯辦、中國外交部特派員公署、解放軍駐港部隊的多個軍營也同步舉行默哀儀式，默哀和降半旗。

香港政府成立跨部門調查專組，昨天召開首次會議。會議初步決定循兩大方向展開調查，包括火警起因及蔓延原因，以及導致大量死傷者的成因。

這一調查專組由香港消防處牽頭，成員來自警務處、屋宇署、機電工程署、房屋局轄下獨立審查組、勞工處、政府化驗所人員及消防工程專業人士。專組成員在首次會議後，前往火災現場實地視察。

香港警方有個災難遇害者辨認組，由六百名港警組成，昨天中午抵達宏福苑火災現場，將進入大樓辨認死者身分，以及進行財產記錄。

港府昨天下午記者會宣布，此前被列入失蹤名單的人士中，已確認一百四十四人完全無恙，不過，仍有約一百五十人未能聯絡上。罹難的一百廿八人中，還有四十四具遺體暫未有人認領。

港府已展開「一戶一社工」工作，目前接觸一千三百戶、三千二百人。另，到昨天下午，各界的捐助基金和政府撥款已達十一億港元（約四十四億台幣）。

今次大火傳出多個外傭感人故事，有在火場中保護高齡女主人的現場短片，也傳出有菲傭緊抱三個月大嬰兒，結果嬰兒情況穩定，菲傭則住進醫院ＩＣＵ。據最新統計，有兩名印尼女傭及一名菲律賓女傭不幸喪生，另有十一名印傭及十九名菲傭失聯。

港府勞工及福利局長孫玉菡說，在港身故的外傭可通過標準合約安排，包括將他們的遺體運回家鄉，外傭保險亦有賠償。港府還將「特事特辦」，為外傭安排居所，確保其不會違反任何有關外傭逗留條件的要求。

宏福苑大火也引起外界對施工外牆的竹棚或防護網的安全隱憂。大陸國務院昨天發布通知，要求各省市對高層建築可能的火災風險進行盤查整治，並強調須禁用竹架、木架和非阻燃性安全網等工藝和材料搭建外牆作業面。

