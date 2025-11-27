香港大火工人抽菸影片瘋傳！ 宏福苑住戶：鄰居多是行動不便長者

香港宏福苑五級大火已奪44命！有住戶1個月前曾在網上留言「憂工人抽菸釀災」。（圖：臉書社團「宏福苑大維修苦主聯盟」）

香港新界大埔宏福苑爆發當地近30年來最嚴重的五級大火，各界關注起火原因。網路社群昨（26日）瘋傳一段影片，內容為工人在鷹架防護網內抽菸；另有網友發現，該社區有住戶上個月就在臉書社團發文，憂心工人抽菸恐有火災風險。另一名在宏福苑居住超過40年住戶對港媒表示，許多鄰居都是行動不便的長者，由於外牆施工，住家窗戶完全封閉「有些人根本不知道發生火警，接到鄰居的電話才知道要逃」。

香港中環華懋大廈上月曾發生火災，當時就有人在臉書社團「宏福苑大維修苦主聯盟」發文，提醒住戶一定要小心火災風險；留言區另1住戶提醒「最重要的是工人施工時不要抽菸」，還有人指「部分住戶會隨手把菸蒂扔出窗戶，這樣的行為很危險」。另一段疑與該社區相關的影片，昨在網路瘋傳，畫面中疑似有工人無視消防安全規定，蹲在鷹架旁吸菸，遭路過民眾質疑「你又在這裡抽菸啊？」被拍到的工人表情略顯驚訝。發文者並未透露具體時間，僅質疑在外牆維修期間，有多名工人被拍到在棚架上抽菸。

港媒報導，宏福苑去年7月開始進行外牆大規模維修，8棟樓均搭設竹棚與保護網，施工至今逾1年，原定明年3月至6月間陸續拆除棚架，不料昨日發生大火，多棟大樓幾乎被火海吞噬，警方表示，失蹤人數難以掌握，昨深夜仍有住戶持續前往庇護中心通報親人下落不明。

