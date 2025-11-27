香港大火已奪44人性命！陸委會表示深切哀悼：目前尚無我國人受到影響

記者盧素梅／台北報導

香港新界大埔「宏福苑大樓」，陸委會今（27）日表示哀悼。（圖／資料照）

香港新界大埔「宏福苑大樓」昨（26）日發生嚴重火災事件，已知造成至少44人死亡，且現仍有2百多人失聯。對此，陸委會今（27）日向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。

陸委會指出，台灣與香港往來密切，我政府及社會對於此一事故都感到非常震驚與悲痛。願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利，並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。另根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。

