香港大火已知13死15傷! 習近平表哀悼、要求「全力以赴撲滅火災」

香港新界居屋屋苑宏福苑大火災，已知至少造成13人死亡。 圖：翻攝新華社

[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑今（26）天發生大火造成多人死傷，已知有13人死亡，15人受傷，死者包含一名消防員。央視報導指出，中共總書記習近平晚間向火災遇難人員和殉職消防隊員表達哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，並要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

綜合香港01及央視等報導，目前仍有7棟住宅大樓陷入火海，現場火勢已升級為香港火警最高級別的「五級火警」截至晚上10時，已造成13死23傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治。傷者當中有6人生命垂危，11人嚴重，4人穩定，1人已出院，1人情況未明。截至目前，已有1名37歲消防員殉職，2名消防員受傷。

廣告 廣告

報導提到，迄今仍有許多住戶受困。消防處呼籲市民如果仍被困，最好關好門窗，用濕毛巾及膠紙封門窗，致電消防通報單位號碼及人數，會努力及不斷嘗試救援。屋齡42年的宏福苑，為新界大埔地區的大型社區，共有8棟樓計1984戶；火警發生前，當地正在進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭設竹棚架（鷹架），方便工人維修。

宏福苑大火在風勢助長及竹棚導火下，起火後便迅速蔓延至多棟大樓，現場所見一度陷入火海。由於火勢猛烈，消防處將這場火警列為香港最嚴重的五級火警，亦即現場火勢完全失去控制且迅速蔓延。這是香港17年來首宗五級大火，也是1997年主權移交以來第二宗，上次是2008年8月10日在香港旺角彌敦道發生的嘉禾大廈大火。

習近平晚間向火災遇難人員和殉職消防隊員致哀，並慰問遇難者家屬和受災人員，並要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。香港特首李家超則說，已即時啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處匯報。大火也影響周邊公路交通，公路塞車、公車改道，當局呼籲民眾盡量利用鐵路。在家避免外出、關緊門窗。截至目前仍在滅火中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習通話！新華社稱「提到台灣」川普發文隻字未提：談烏俄、黃豆

川習通話後川普致電高市早苗！矢板明夫：台灣議題已實質上國際化