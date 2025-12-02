香港大火已經造成156人死亡 仍有30餘人失聯

香港警方持續清理大埔宏福苑的火災現場。（圖／東森新聞）





香港警方持續清理大埔宏福苑的火災現場，截至今天（2日）傍晚為止，已經有156人罹難、79人受傷，仍有30名左右的失聯者。而這場重大的意外已經開始威脅港府的統治威信，今天上午，香港行政長官李家超就被國際媒體很不客氣的質疑，在香港這個號稱繁榮的社會裡，竟然有這麼多百姓死傷，憑什麼還能繼續擔任行政長官呢？

香港大埔大火發生至今已經7天，也就是民間習俗所說的頭七，而港警災難遇害者辨認組持續進入火場進行鑑識。而在場外，也有許多民眾手持白花到場致意，殉職消防員何偉豪的親友也在附近舉行路祭。

港警與廉政公署持續擴大調查，截至今日傍晚已經逮捕了14人，而這起重大公安意外，更讓港府的治理威信受到嚴重的打擊。面對質疑聲浪的香港行政長官李家超，上午在會見記者的時候，冷不防的還被法新社的記者狠狠的問了讓他有點難堪的問題。

法新社記者：「這個繁榮的社會卻害死151名百姓，請你告訴我們，你憑什麼能繼續擔任行政長官？」

香港行政長官李家超：「現在是大家團結的時候，為了一個理想的目標，如果有任何人膽敢破壞我們對於社會的承諾，我會竭盡全力確保正義的伸張。」

李家超並沒有回答法新社記者的問題，反而以嚴厲口吻警告所謂的「破壞份子」，而港府也同步採行緊縮言論的舉措，民間團體原本要召開的記者會也臨時喊停。

星島日報報導：「前區議員廖成利聯同民間人士，原訂星期二舉行高樓維修記者會，記者會發起人表示，因為收到有關部門通知，記者會需要取消。」

而廖成利等人也遭到港警國安處的約談，不過他不願意透露會談內容，只強調該說的話還是會說。香港政府可能擔心民怨會在本週日舉行的大選中爆發，或者製造出意料之外的群眾聚集，目前維穩似乎成為火場清理之外的首要之務。

