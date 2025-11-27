香港大火已至少55死、72人送醫 但大火延燒19小時後仍救出一老翁

香港大埔宏福苑超高大樓住宅群11月26日發生大火，次日下午仍未完全熄滅，消防與救護車輛塞滿現場。路透社



香港大埔一處高層住宅區週三（26日）發生毀滅性大火，8棟31層樓高的電梯大廈有7棟起火燃燒。香港消防處週四（27日）下午召開記者會表示，罹難者已從44人增加至55人，這已創下香港承平時期最慘烈的死亡火災紀錄。不過仍有一線奇蹟，一老翁週四上午仍能在火場最頂樓中獲救。

在記者會簡報中，香港消防處副處長表示，火場宏福苑的8座大廈1座未被火警波及，目前有4座已經大致撲滅，另3座火勢已獲有效控制。目前為止出動304輛次的消防、救護車，逾1250名消防隊員參加滅火。

而在最令人心痛的死傷數字部分，從週三到週四，現場有51人救出時已經死亡，4人送醫後不治死亡，總計已55死。另有72人送醫治療。出動消防員有8人受傷，其中1人送醫後不治死亡。

11月26日發生大火的香港大埔宏福苑，27日白天有死者裹在屍袋中送出。路透社

火災發生後消防當局收到大量求助資訊，共收到341個求助個案，已處理279個案，目前4做大致熄滅的大廈已經沒有求助個案。香港消防並未具體說明還有多少人失聯。

令人較為振奮的是，這場週三下午快3時發生的火災，經過徹夜狂燒，到週四上午11時、火災發生19個小時後，消防隊員依舊能在宏福苑中的其中一座大廈宏泰閣，在31樓一戶的前廳救出一名老伯，先撤離到頂樓屋頂供氧後，成功撤出送醫。

目前，香港消防處表示，火場溫度很高，要逐層搜索，屋內面積不算大，一座大廈已經有8到9對搜救隊，再加人不見得可以提高搜救效率，但還會進行檢討。

