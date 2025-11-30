香港大火已146人死亡、79人受傷、54具遺體待確認 維修工程涉貪逮捕11人｜不斷更新
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，截至30日下午5時，香港警方公布已有146人死亡、79人受傷，54具遺體待確認，仍有百人失聯，不排除死亡數字會上升。當局已就這起香港近80年來最嚴重的火災逮捕11人，並正調查宏福苑翻新工程中可能存在的貪腐及使用不安全物料等問題。
救援進度與最新動態
宏福苑大火26日下午3時左右發生，由三級火警一直升至最嚴重的五級大火，8棟樓有7棟全面燃燒，火勢於28日完全撲滅。
香港警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢29日下午在記者會中表示，警方今天動員600名鑑識人員進入宏仁閣及宏道閣並完成搜索工作，沒有發現遺體。因為較早起火的宏昌閣及宏泰閣仍未展開搜索，保守估計需要3至4周才能確認死傷人數。
曾淑賢指出，截至下午3時，共有128人死亡、83人受傷，綜合多番排查及現場搜救人員資料，證實84名死者及37名傷者為報失人士，44名死者有待遺體辨認，警方陸續通知家屬以作遺體初步認領程序。
宏福苑大火共接獲294起人員報失。曾淑賢說，截至目前，已聯絡到144人，得知他們安全，但有150名市民仍然失聯，當中100人的資料較零碎，例如多年沒聯絡，只知對方暱稱等情況。
香港民政及青年事務局長麥美娟說，截至下午3時，特區政府成立「大埔宏福苑援助基金」已收到外界的捐款達港幣8億元（約新台幣32億元），連同政府投入3億元的啟動資金，基金至今約有11億元，協助居民及支持各項相關工作。另外，截至下午3時30分，929戶已獲發1萬元應急錢，受災租戶也可申領應急錢及津貼。
香港保安局長鄧炳強28日下午在記者會表示，經初步檢驗，大廈竹棚使用的圍網具有阻燃效果，相信這場大火最初是低層圍網起火，伸延到其他部分，再引燃圍封窗門的發泡膠板；燒斷的棚架竹枝飛墜，也令其他樓層著火，並迅速蔓延。
他說，由於高層竹棚倒塌，加上現場溫度高達攝氏500度以上，消防員不易進入較高樓層。此外，各樓層隔間複雜，住房雜物多，增加救火和救人的難度。
鄧炳強指出，消防員已完成大廈的滅火及救援工作，現在正為火場降溫，等屋宇署檢查大樓結構安全後，警方會進行搜證，預計整個調查時間需要3至4周。
當局也指出，起火大樓內的警報裝置未有效運作，相關單位檢查了8棟大樓的火災警報器，發現這些裝置都未能有效運作。為了尋找生還者，已強行進入並搜查了1018個住戶，目前也正建立一套系統，記錄受傷及失蹤者詳情，協助家屬更容易尋找親人。
警方在27日已拘捕3人，分別為宏福苑維修工程的工程公司負責人，包括兩名公司董事、一名公司顧問，年齡介乎52至68歲，均涉嫌誤殺。
香港廉政公署就宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，廉政公署28日在多區先後拘捕8人，被捕人士為7男1女，年齡介於40歲至63歲。其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的2名董事，以及2名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商（分包商），包括1對夫婦、1名中間人。
廉署人員也到13個處所執行搜查令，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。
廉政公署表示，有關調查仍在進行，所有被捕人士現在正被廉署扣查。
宏福苑8棟大廈去年7月起展開大維修工程，涵蓋外牆打鑿、換喉、混凝土修補及窗眉重建等項目。外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過1年。
另外，由香港當局成立的大埔宏福苑援助基金，將會向每名死者家屬發放港幣20萬元（新台幣80萬元）慰問金，另外向每個家庭提供5萬元（新台幣20萬元）生活津貼。
據指出，截至28日下午5時，基金收到來自各界的5億元捐款，連同政府投入3億元的啟動資金，基金至今約有8億元（新台幣32億元）。
香港特首李家超27日說，相關救援工作不會停頓。目前政府已經開放了9個庇護中心，有超過500名居民正在使用。此外，政府正動用所有資源，為居民提供住宿安排，且已找到1000個住所可供使用，這些住所位於青年宿舍或酒店，可以讓受影響居民住宿，至少可以入住1至2個星期。
政府也動員了社會工作者、臨床心理學家、教育心理學家，為受影響居民提供協助，包括情緒支援、幼兒照顧等。
宏福苑基本資料
宏福苑於1983年落成，樓齡42年，為31層住宅，共有8幢大樓、共1,984個住房。火警前正進行外牆維修工程，外牆普遍覆上竹棚及保護網。
火災發生經過
宏福苑大火發生於26日下午3時左右，由三級火警升至五級，是香港最高級別的火警。火勢一路延燒至今晨才大致受控。宏福苑共有8棟大樓，有7棟遭大火全面波及。
有人看到其中一幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延伸至其他大樓的竹棚，並引發大量住房內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。
多名居民稱住宅因維修工程而關閉窗戶，不少長者或行動不便者未即時察覺火警，是接到鄰居通知才得知要撤離。
法新社記者在火警現場聽到疑似竹材燃燒發出的爆裂聲響，並目擊濃煙自大樓竄出，火舌與灰燼直衝天際。
本次火警由三級一路升至最嚴重的五級大火，宏福苑大火為近80年來香港最嚴重的火災。官方公布的死亡人數已成為1948年永安公司倉庫大火以來最致命的火災，超越1996年的佐敦嘉利大廈火災（當時亦為嚴重災難），也比起2008年旺角嘉禾大廈火警更為慘重。
65歲袁姓住戶表示，他在這裡住超過40年，許多鄰居都是行動不便的長者。袁姓住戶說：「窗戶因維修而關閉，（有些人）根本不知道發生火警，是接到鄰居打電話通知才知道要撤離。」
起火原因各界推測
官方尚未公布確切起因。據居民與目擊者指出，26日下午3時左右，有人見到其中一幢大樓的竹棚起火，亦有居民表示看到某幢大樓的垃圾房首先起火。
易燃物料助長火勢
竹棚效應： 由於風大，大火迅速沿著易燃的竹棚蔓延至其他大樓，並波及大量住房內部。
違規物料疑慮： 保安局局長鄧炳強指出，大廈外牆的保護網、一些防水帆布及塑膠布在遇火後的蔓延速度與猛烈程度均「不尋常」，遠超合規格物料。
發泡膠板隱患： 消防員在未受波及的大樓窗戶上發現貼有發泡膠板，該物料遇熱極易燃燒蔓延，當局亦認為此情況不尋常。
香港大火圖輯
香港大埔宏福苑火災
經過一夜的焚燒，27日早上空拍畫面顯示，雖然大部分火勢看似已撲滅但消防員持續灑水灌救，遭火焰吞噬的高樓一片焦黑。圖片來源： REUTERS/Tyrone Siu
