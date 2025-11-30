香港大火已146死！ 獻花悼念人潮湧現 全城悲痛不斷

香港宏福苑社區的公園邊堆滿鮮花悼念死者。（圖／東森新聞）





香港大火發生至今第5天，事故現場附近的公園，從清晨起就擺滿了悼念罹難者的花束，有市民雙手合十祈禱，甚至有人忍不住哽咽落淚，悼念的人越來越多。而中國政府對這場火災可能引發市民對當局的批評，也保持高度警戒。

香港大火發生至今的第5天，事故現場附近的公園，從早上開始就有成千上萬的民眾，在這片奪走眾多生命的焦黑陰影前送上哀悼。綿延數百公尺的悼念隊伍中，可以聽到陣陣啜泣聲，民眾陸續獻花，許多擺放在公園裡的花束上，也都附有對罹難者的悼念字條。日本電視台記者也親自直擊這個充滿哀傷氣氛的現場。

日本朝日電視記者尾崎文康：「火災發生後第一個星期天的早晨，現場附近為悼念罹難者擺放了許多鮮花，也有市民合掌祈禱的身影。」

有人雙手合十虔誠祈禱，也有人緊握花束，忍不住為罹難者哽咽落淚。而在另一處悼念地點，不同背景的市民也陸續獻上花束，這次大火罹難者也包含多名菲律賓籍僑民，香港的菲律賓社群也為此聚集，高聲合唱向罹難者致意。

全港各地持續掀起悼念浪潮，隨著民間自發性的追悼行動持續擴大，港府方面則提高警戒。日本朝日電視主播：「政府則高度戒備，擔心悲傷情緒可能轉化為對香港當局的批判聲浪。」

外國媒體擔心，香港民眾積壓已久的情緒，會因為這次死傷慘重的火災一次爆發，形成大型抗議活動。而中國政府駐香港機構也強硬警告，任何企圖利用這場災難製造香港混亂的人，都將受到嚴厲處罰。

