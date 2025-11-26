香港大火已36死！爆「深圳消防隊入港支援」 港打臉：沒向大陸提出要求

大陸中心／黃韻璇報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

11月26日下午，香港新界大埔「宏福苑」大樓發生五級火警，整個社區多棟大樓延燒。今（27）日凌晨，香港特區行政長官李家超表示，火災造成至少36人遇難、279人失聯，透露目前現場火情已經基本受控。一度傳出深圳消防隊已赴香港支援，對此，香港消防處表示「沒向大陸提出要求支援」。

針對這次香港大火已造成至少36人遇難、279人失聯，且至今日凌晨火勢仍未完全撲滅，李家超表示，極度重視本次火災，強調「目前首要工作是撲滅火情及救助傷者」，同時他也感謝中國國家主席習近平關心，稱只要香港需要任何協助都會作出安排。

廣告 廣告

中國網友曝光畫面，稱深圳消防隊赴香港支援，香港消防處打臉曝「沒向內地提出要求支援」。（圖／翻攝自小紅書）

此外，26日深夜中國媒體曝光深圳消防車隊集結的話滅，指出深圳市消防局車隊已經在蓮塘口岸集結，隨時待命馳援香港，甚至有中國網友上傳畫面，稱圳消防車直接「過關」赴香港支援。對此，據《香港01》報導，香港消防處表示「並沒有向大陸提出要求支援」。

香港消防處處長楊恩健表示，宏福苑一共7座大樓起火、1座沒受到波及，目前其中3座大樓火勢已初步受控，其餘4座大樓仍有零星火種，消防不斷推進、一層層滅火，目前已上到17、18樓，強調現場888名消防員有足夠力量應付，並透露由於大樓面積有限，已有20多輛消防車進駐，並已投放可容納人數進入。

更多三立新聞網報導

羅唯仁帶走台積電機密有助英特爾？專家點1關鍵：張忠謀去也神仙難救

台灣新紀錄！出口美國首度超越中國 謝金河：全球「脫中入美」格局成形

林亮君曬自拍挺日本干貝！日網6萬人暴動喊「嚇我一跳」：太可愛了

習近平打給川普「日本早知情」！專家曝中國急通話主因：焦慮台灣這1事

