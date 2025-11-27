香港宏福苑大火至少44死，火勢尚未撲滅。（翻攝新華社微博）

香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生火警，火勢一發不可收拾，連燒7棟樓，累計已至少44死，當地住戶曾在10月下旬發文提醒注意火警，還有人憂心「吸菸亂象」釀災，沒想到竟一語成讖。

火警發生地點為屋齡42年的大埔宏福苑，正進行外牆維修中，大樓外搭起竹棚，不過火警發生後，強風吹拂下遭燒毀的竹棚碎屑飄向旁邊大樓，導致蔓延整整7棟樓。

居民早示警 頻見亂丟菸蒂

而值得注意的是，當地1名居民10月20日時，曾在臉書社團「宏福苑大維修苦主聯盟」憂心忡忡發文，因看見中環華懋大廈的棚架大火，提醒大家要特別留意易燃物品，下方網友留言也提及「最重要就是工人施工時別抽菸」「有居民都隨手拋菸蒂出去好危險」

廣告 廣告

曾有多名居民示警要留意，如今一語成讖。（翻攝臉書「宏福苑大維修苦主聯盟」）

中環華懋大廈上個月18日大火，當時共釀4人受傷，其中1人一度命危。

住戶一語成讖 嘆道：心情沉重

如今真的發生火警，外界探究火災發生原因，有人將矛頭指向工人常在工地常抽菸並亂丟菸蒂，還有疑似現場影片瘋傳。儘管目前尚無法去確認真實事發原因，不少網友已跑到該篇貼文留言哀悼，嘆道「一語成讖」「祝福你，保重」「願各位平安，撐住！」，而原po看起來逃過一劫，但他悲痛表示好幾個鄰居因而喪命，心情甚為沉重。

疑似工人在鷹架（竹棚）抽菸畫面瘋傳。（翻攝微博）

3工程公司負責人涉嫌「誤殺」遭捕

火警目前累計至少44死、62傷，其中17人命危，失蹤數相信逾200人；新界北總區重案組已展開調查起火原因，懷疑可能與發泡膠封住各層電梯空間窗口、外牆防護網、防水布等不符防火標準等，以涉嫌「誤殺」逮捕3名工程公司負責人釐清中。

香港大火還有許多失聯者。（翻攝新華社微博）

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

更多鏡週刊報導

香港大火至少44死、45重傷！失蹤人數仍逾200 3男涉誤殺遭捕

宏福苑7棟樓陷火海 許冠傑是大埔居民！發手寫信盼大家救援：天佑香港

香港大火已44死 住戶1個月前po文憂心「吸菸亂象」釀災...一語成讖