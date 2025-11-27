香港大火已44死279人失聯 警方逮捕3名維修工程公司負責人

香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，截至今天清晨6時，已造成44人死亡，58人受傷，279人失聯；事發大樓外覆有易燃的竹棚（鷹架），加劇火勢蔓延。警方已逮捕3名嫌疑人，分別為宏福苑維修工程中的工程公司負責人，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。

香港新界大埔宏福苑26日發生大火，消防員進行灑水滅火。 （Photo by AFP via Getty Images）

這場大火為香港歷史上最為嚴重的火災之一，昨天下午3時左右發生，由三級火警一直升至最嚴重的五級大火，到今晨才大致受控。消防員連夜搶救，但因大樓內部溫度仍高、濃煙瀰漫，救援人員難以抵達高樓層，而大樓內據信仍有許多人受困。

廣告 廣告

官方公布，死者之中包括一名消防員，傷者之中有15人危殆。

香港特首李家超凌晨率領主要官員召開記者會，對於這起大火導致多人傷亡，他說感到極度難過，並指仍有279人失聯，又指政府會全面動員、全力以赴。

他說，中國國家主席習近平也高度重視這場大火，第一時間了解火災救援和人員傷亡的情況，又向他轉達對遇難人員和殉職消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，並且要求北京中央港澳辦和香港中聯辦支持特區政府，全力撲滅火災。

香港新界大埔宏福苑26日發生大火，截至今天清晨6時，已造成44人死亡，58人受傷，279人失聯。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

宏福苑正進行大廈維修工程。香港保安局局長鄧炳強說，消防員在滅火和救援過程中，發現大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水的帆布和一些塑膠布受火後，蔓延程度遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度也較快，這是不尋常的。

此外，消防員也在沒有受波及的屋苑大廈中，發現有玻璃窗被貼上一些發泡膠板，這些發泡膠板遇熱時會很容易蔓延，這也是不尋常的。

鄧炳強說，警方和消防處已組成一個聯合隊伍，除了就火警方面作出調查外，也會循刑事方向作出調查。

據港媒報導，警方在事件中拘捕3人，分別為宏福苑維修工程的工程公司負責人，包括兩名公司董事、一名公司顧問，年齡介乎52至68歲，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。

香港新界大埔宏福苑26日發生大火，附近設立臨時避難所，一些居民向警方和官員通報家人狀況。（Photo by Tommy WANG / AFP via Getty Images）

宏福苑已有42年歷史，屋苑有8幢大樓合共1984個住房；火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆搭上了竹棚及蓋上保護網等，方便工作。

昨天下午3時左右，有人看到其中一幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延伸至其他大樓的竹棚，並引發大量住房內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。

不過，官方至今尚未公布大火起因。

法新社記者在火警現場聽到疑似竹材燃燒發出的爆裂聲響，並目擊濃煙自大樓竄出，火舌與灰燼直衝天際。

65歲袁姓住戶表示，他在這裡住超過40年，許多鄰居都是行動不便的長者。袁姓住戶說：「窗戶因維修而關閉，（有些人）根本不知道發生火警，是接到鄰居打電話通知才知道要撤離。」

一名駐守臨時庇護中心的警員告訴法新社，目前仍無法掌握確切的失蹤人數，因為深夜仍陸續有居民前來通報親屬下落不明。