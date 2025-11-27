香港大火已83死77傷！蒲亭致電慰問習近平

▲俄羅斯總統蒲亭（圖）針對香港宏福苑五級大火的慘劇，向中國國家主席習近平致電慰問。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火，從26日下午發生，直到28日凌晨，雖然火勢已大致受控，但陸續有建築內部單位「復燃」，增加救援難度。截至發稿時間為止，已知至少83人死亡、77人受傷，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已針對此事向中國國家主席習近平致電慰問。

綜合港媒報導，香港政府消防處周五凌晨1點多宣布，宏福苑滅火行動大致完成，只剩下4個單位需要撲熄火勢，消防處副處長陳慶勇在記者會上表示，仍有25個失聯求助個案待處理，等能夠進入受火災影響的7棟大樓內後，將逐一爆破所有單位，確保無人被困，整個行動預料週五上午完成。

陳慶勇透露，死傷者主要集中在宏昌閣和宏泰閣，這2座大樓火勢比較猛烈，生還者則分布在不同棟，消防單位會持續灑水降溫，避免死灰復燃。

至於何時解封，陳慶勇回應稱，要等完成火警和消防系統調查後，才能判斷具體時間。

俄羅斯克里姆林宮官網發文證實，蒲亭已致電給習近平，對火災造成的慘重後果表達沉痛哀悼，並向罹難者家屬和親友轉達同情及支持，祝願所有傷者都能早日康復。

除了蒲亭之外，英國、澳洲等國政府及領事館也陸續發聲明，致哀慰問。教宗良十四世（Pope Leo XIV）27日發聲，表示正在為所有受災民眾祈禱，已透過梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin），向香港教區主教周守仁樞機發出唁電，祈求天主安撫逝者靈魂，並為仍在提供醫療救助、搜尋失蹤者的緊急救援人員祈禱。

▲教宗良十四世已就宏福苑大火一事，向香港發布慰問信，表達對事件的深深悲痛。（圖／美聯社／達志影像）

