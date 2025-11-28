香港大火已94死！柯煒林在台仍心繫家鄉 發聲嘆：有人不講人話

香港新界大埔宏福苑26日下午發生嚴重五級火警，火勢延燒兩天至今累計94死76傷，傷亡慘重，引起世界關注。近期來台灣宣傳主演電影《大濛》的香港男星柯煒林，儘管在台工作仍心繫家鄉，27日在社群平台無力發聲寫下：「新聞裡有的人不講人話，聽到火滾（生氣）。」

香港新界大埔宏福苑26日下午發生嚴重五級火警，火勢延燒兩天至今累計94死76傷。（圖／美聯社）

柯煒林在Instagram上PO出一張黑絲帶的照片難過表示，「小時候上課常聽老師說香港是個福地，四季分明，沒有天災。嗯，香港沒有天災。」坦言自己現在身在台灣感到相當無力，只能看新聞、看threads、看Telegram來關心香港的狀況。

香港男星柯煒林近期在台宣傳主演電影《大濛》。（圖／翻攝IG willallwailam ）

柯煒林短短幾行文字道出滿滿無力感，他接著寫下：「新聞裡有些人說的話不像人話，聽了讓人氣到發火。很好，棱角沒有被磨平，憤怒反而埋得更深。昨晚夢到許多畫面，原來大家都沒有忘記，謝謝。」他也不忘呼籲大家持續關注，「莫失莫忘。累了就休息、喝水，抱抱朋友、抱抱家人、抱抱貓、抱抱狗、抱抱自己。大家都在，同在。」

柯煒林心繫家鄉，難過發聲。（圖／翻攝IG willallwailam ）

文末，柯煒林也向不幸在這場大火中殉職的何偉豪致敬，「願死者安息，願傷者平安，失散家人早日團聚。」最後還不忘說了：「好肉麻但真的好愛你們，香港人。」展現了對家鄉香港的深厚情感。

