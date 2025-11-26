香港大火延燒多大樓！6分鐘奪命 時間軸曝光

香港大埔宏福苑26日下午發生五級火警，疑由宏昌閣外牆維修棚架先冒火苗，約10分鐘內火勢急速攀升並延燒多座大樓，造成4死5傷。（圖／threads網友@tnamttt_授權提供）





香港新界大埔宏福苑今（26日）下午發生嚴重火警，起火點疑似為宏昌閣外牆維修棚架，火勢在短短約10分鐘內由一樓小火，竄燒至多層高樓並延燒至相鄰大廈，目前已知12死16傷，其中包括一名入職9年的37歲消防員，部分傷者情況危殆，數十名居民一度受困。

根據《香港01》報導，下午約2時51分，有市民在元洲仔一帶聊天時聽到連續爆裂聲，抬頭發現宏昌閣一樓棚架起火，隨即報警。起火初期火勢尚小，主要集中在低層棚架一處，但約在2時57分，火勢已蔓延至4樓位置，同一時間首批消防員抵達現場，火勢卻突然沿棚架和圍網急速向上竄升，幾乎直撲頂層，之後整段棚架火光一發不可收拾。

據網路流傳的影片顯示，當時棚架火苗剛出現時，路邊民眾已大聲呼喊，質疑為何大廈起火時警鐘沒有響起，也有人焦急喊話要相關人員注意棚架已著火。

香港消防處表示，下午2時51分接獲宏福苑外牆棚架起火報案後，於3時02分將火警升為三級，3時34分升為四級，至傍晚6時22分再升為五級火。火勢不僅燒毀宏昌閣外牆棚架，更波及宏泰閣、宏新閣等多座樓宇，部分單位室內冒出猛烈火光，更可見火焰從窗戶噴出。現場不時傳出爆炸聲，有居民表示單位內煙霧瀰漫、呼吸困難，無法自行離開，需要消防員逐戶協助撤離。

殉職消防員為沙田消防局隊員何偉豪，入職約9年、年僅37歲。消防處處長說明，何姓消防員於下午3時01分左右到場，在地面一帶參與救援，至約3時半失去聯絡。消防其後展開搜救，於下午4時01分在宏昌樓升降機對開空地尋獲他時，已嚴重燒傷昏迷，送往威爾斯親王醫院搶救，於下午4時45分不治。另有一名消防員因熱衰竭送院治療。

宏福苑為樓齡逾42年的大型居屋屋苑，由香港房屋委員會管理，共有8座大樓、逾1800個單位。屋苑去年通過約33億港元的大維修方案，目前正進行外牆批盪、噴漿及內牆油漆工程，全區大廈外牆均搭建棚架並覆蓋圍網。今次大火疑似與外牆工程棚架及圍網被火波及、助長火勢快速擴散有關，詳細起火原因及相關防火設計是否足夠，仍待當局深入調查。

此外，民政部門已開放廣福社區會堂及東昌街社區會堂作臨時庇護中心，並由鄰近學校協助安置疏散住戶，同時在醫院設立援助站和查詢熱線，提供物資與心理支援。警方亦設立專線，供市民查詢死傷者資料。香港特首也已召開跨部門會議，要求各部門持續跟進災後安置與調查工作。

