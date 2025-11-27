香港大火延燒20小時 橘貓「薯仔」被救出仍不幸離世

即時中心／林韋慈報導

香港大埔宏福苑於昨（26）日下午約2時發生大火，火勢延燒超過30小時，目前已確認44人罹難、297人失聯。今日（27）清晨，動物救援團體在Threads發文指出，凌晨5時53分救出一隻已結紮的橘貓。畫面可見貓咪全身被燻黑、身體僵硬，救援隊也同找協尋飼主。





此次火警因大樓進行維修工程，外牆滿布竹棚與圍欄，成為助燃物，使火勢迅速失控，救援進度緩慢，已有1名消防員殉職。今日火勢趨緩後，動物救援團體在Threads表示，救出這隻被燻黑的橘貓，希望能找到主人。救援者表示，貓咪為公貓，已結紮。

有網友留言指出，飼主曾在臉書走失協尋社團發文，表示住在宏仁607的黃貓「薯仔」走失，特徵是一邊犬齒崩缺，應為照片中被燻黑的橘貓主人。今日6時52分臉書發文更新，指出：「薯仔已回喵星，謝謝各位。辛苦所有單位，好人一生平安。」

另外，香港警方今日已以涉嫌誤殺逮捕3名工程公司人員。這起火警是香港近17年來最嚴重的火災之一，屬於香港火災標示中最嚴重的5級，究竟屬於天災或人禍仍待釐清，死傷與失聯人數也持續攀升，連寵物也難逃劫難。





