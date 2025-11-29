香港大火引發台灣人恐慌 北市建管處點出一數據太低

香港新界大埔宏福苑社區大火釀上百人死亡，北市、基隆也發生火警意外。台北市建管處表示，近日不少民眾來電詢問相關資訊，建管處持續加強宣導公寓公安申報，今年起申報義務下修至6至7樓集合住宅，迄今申報率16%，將持續輔導民眾。

近期國內外多起重大火災憾事，引發社會對住宅與公寓大樓消防安全、避難設施完備的高度關注。建管處指出，配合中央政策，北市今年起將原僅8樓以上的大樓公安檢查申報義務，下修至6至7樓集合住宅，擴大適用範圍。

廣告 廣告

6至7樓的公寓大廈應申報「建築物公共安全檢查簽證及申報作業」，每4年重複辦理一次，確保建物內防避難設施、防雷、緊急供電等安全設備維護正常。若未依規定申報，即可能依法處以最高30萬元罰鍰。

建管處統計，北市6至7樓公寓大廈共7657件，截至今日已有1300件申報，申報率16%。建管處將持續輔導民眾申報，是否開罰則視明年輔導狀況。

為協助市民盡速完成申報程序，建管處已委託民間團體展開「6-7樓住宅大樓安全申報加強宣導」，逐棟貼掛海報，並製作及發布申報懶人包、圖卡與易懂宣導資料，也輔導尚未成立管理組織的公寓大廈成立管委會或指派管理負責人，簡化申報流程。

建管處強調，「申報並非形式，而是實質安全把關。」過往許多住宅大樓火災意外，往往起因為避難樓梯間堆放雜物、常閉式防火門失效、逃生路線阻塞等缺失。

建管處長虞積學表示，住宅安全不是高樓的專利，6、7樓公寓若未落實防火避難、緊急供電或避雷設備的功能正常，也可能在災害中造成重大傷害。「我們希望藉由此次政策與全面宣導，讓每一棟大樓都能做到安全把關，讓市民居住更安心。」

建管處呼籲所有大樓所有權人、管委會與住戶，應儘速委託經內政部認可的專業機構或人員，全面檢查建物防火避難設備與系統，確保逃生動線暢通、防火隔離有效，以及消防、逃生、緊急供電設備正常運作。如此，一旦發生火警或重大災害，才能保障住戶生命安全。

申報規定可上建管處官網「建物公安申報專區」查詢，也可撥打1999市民專線，或洽詢建管處1999轉2723、8390、2776詢問。

【看原文連結】

更多udn報導

台積電年薪500萬 等同美企菜鳥價？他揭密是這因素

為何不派直升機、無人機滅火？港警：通通不能用

無敵海景房 1致命原因售價「一個月內慘跌千萬」

邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽手直到化成灰燼」誓詞曝