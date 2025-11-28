香港大火引警示：濃煙比火更致命 醫師解析呼吸道灼傷、長期肺損害風險

火災現場濃煙竄升，醫師提醒：吸入高溫與有毒微粒才是致命關鍵。（圖片來源／香港電視台網路直播截圖）

香港日前發生嚴重火災，現場火勢猛烈、濃煙瞬間竄升，許多民眾回想自身居住環境，不禁擔心：「如果我身邊遇到火災，吸入濃煙會造成什麼傷害？」

醫師提醒，火災現場最致命的往往不是火焰本身，而是高溫濃煙造成的呼吸道灼傷與嗆傷，即使表面看起來「只有嗓子痛或咳嗽」，背後可能隱藏致命風險，特別是老人、小孩、氣喘或慢性病患者，更須提高警覺。

胸腔科醫師蘇一峰接受《信傳媒》訪問時指出，多數火災死亡案例來自「吸入性損傷」（inhalation injury），也就是吸入高溫、有毒氣體與碳微粒造成的呼吸道破壞。「很多人不是被燒死，而是被煙嗆死。」他強調，吸入煙霧後的體內變化，比民眾想像得更快速、更危險。

建志耳鼻喉科科院長黃致仰接受《信傳媒》訪問時也表示，火場吸入煙霧不僅僅會造成聲音嘶啞、喉嚨痛，「只要有煙霧暴露，就不能排除上、下呼吸道灼傷」，即便症狀輕微，也可能在數小時後突然惡化，因此「一律需要就醫評估」。

高溫煙霧吸入，從鼻腔到肺部都可能被燙傷

火場煙霧的溫度可超過攝氏200度，吸入後會沿著呼吸道一路灼傷：

1. 鼻腔、咽喉黏膜燙紅、脫落

2. 聲帶水腫、聲音嘶啞

3. 氣管腫脹、收縮，空氣無法通過

4. 肺部深層灼傷，產生肺水腫

蘇一峰說明，高溫煙霧吸入後，呼吸道黏膜就像被直接燙到，「細胞壞死、上皮脫落，氣管變得像被燒焦一樣收縮」。嚴重者短時間內就完全吸不到氣，需要緊急插管或進加護病房。

他提醒，許多火災傷患「不是當場死亡，而是在送到醫院後因肺水腫惡化」。熱傷害的進展可在1-24小時內持續加劇，是吸入性損傷最危險的地方。

不是只有高溫：濃煙中的「碳微粒」會在肺裡待上好幾年

即使不是高溫灼傷，煙霧中的「碳微粒」也會對健康造成長期危害。

因火場濃煙中含大量碳顆粒、懸浮微粒（PM / soot）、燃燒後有毒氣體，蘇一峰指出，這些微粒吸入後會卡在肺泡、氣管內，「像沙子黏在海綿裡一樣」，無法靠咳嗽或纖毛完全排出。

身體會派出巨噬細胞吞噬這些碳粒，但巨噬細胞無法分解它們，最後會因吞不完而撐破，接著又把碳粒釋放出來，引發慢性發炎循環。蘇一峰解釋，「發炎之後，氣管就會變成一個慢性支氣管炎，類似氣喘氣管的收縮，甚至維持好幾個月到幾年都有可能。」

他指出，這些慢性發炎反應可能帶來：

1. 長期氣管敏感、類氣喘症狀

2. 支氣管炎反覆發作

3. 肺纖維化

4. 肺結節

5. 肺癌風險上升

6. 微粒進入血液造成心血管問題、腦中風風險增加

「不是只有當下嗆一下而已，碳微粒留在肺裡的傷害可能持續好幾年。」蘇一峰強調。

火災濃煙中的高溫、有毒氣體與碳微粒可在數分鐘內破壞呼吸道，是火場中最常被忽略卻最致命的危機。（圖片來源／freepik）

耳鼻喉科：只要吸到濃煙，就不能排除喉部灼傷

許多人以為只要嗓子痛、咳嗽一下、聲音沙啞就是「輕微嗆到」，但黃致仰提醒，喉嚨與氣管可能在數小時後才開始腫脹，「等到覺得喘不過氣時，已經來不及了。」他指出幾個誤解：

1. 嗓子不痛≠沒事

火場煙霧吸入後，喉部灼傷可能暫時沒有症狀，但水腫會逐漸增加。

2. 聲音嘶啞是「危險訊號」

表示聲帶或喉頭正在水腫，有可能突然惡化到完全無法呼吸。

3. 不需等到喘再就醫

黃致仰強調，「只要有吸入濃煙，一律要就醫，甚至需要安排ICU觀察。」

若懷疑有上呼吸道燙傷，醫療團隊可能安排喉鏡檢查（查看聲帶、喉頭水腫）、鼻腔內視鏡，或是早期插管以防呼吸道突然堵塞。

那麼哪些症狀要立即就醫？醫師整理應立即就醫的8項指標：

1. 聲音嘶啞

2. 咳嗽不止

3. 吸不到氣、胸悶

4. 呼吸急促或喘鳴

5. 喉嚨痛、異物感

6. 鼻孔或痰中出現黑色碳屑

7. 臉或鼻孔被煙燻黑

8. 小朋友或老人即使無症狀也要送醫

喉頭、氣管被濃煙灼傷後可能在數小時內惡化，聲音沙啞是危險警訊。（圖片來源／freepik）

為何輕症也要就醫？

黃致仰解釋，因為「呼吸道腫脹」可能在6-24小時後才出現，突然從可講話變成完全無法呼吸。

小孩、老人更危險：氣道較窄、症狀惡化更快

黃致仰也進一步指出，兒童與老人吸入煙霧後風險更高，原因包括：

1. 氣道本來就比較窄，一旦腫脹更容易堵塞

2. 小朋友不會準確表達胸悶、呼吸不順

3. 老人多有慢性病、肺功能較差

只要有火場暴露史，「即使完全無症狀，也應該送醫觀察。」

吸入濃煙後的長期影響：肺部檢查可能需要追蹤數年

蘇一峰指出，粉塵與碳微粒若留在肺部，長期可能造成肺功能下降，因此消防員與長期暴露者需要定期監控：

，肺功能（肺活量）檢查

，低劑量電腦斷層（LDCT）追蹤肺結節、纖維化、腫瘤

一般民眾若濃煙暴露嚴重，也建議：

，1–3 個月內追蹤一次肺功能

，依症狀考慮肺部電腦斷層

若出現持續咳嗽、喘、胸悶，應回診進一步檢查

至於吸入煙霧後，有沒有藥物或自我照護可以緩解？

黃致仰強調，沒有任何漱口水、喉片、居家方法能避免灼傷的進展。

醫院可能採取的做法包括氧氣治療、支氣管擴張藥物、類固醇減輕氣道腫脹、生理食鹽水霧化、清除吸入性碳粒的氣管鏡檢查（依情況），或是插管或呼吸器支持。

而在家中的保養方式（僅限醫院評估後狀況穩定者），包括補充水分、避免用力咳嗽，以及避免辛辣、刺激性氣味，和使用加濕器減少乾燥刺激。但若症狀惡化，「立刻就醫」是唯一做法。

遇到大火該怎麼做？醫師給民眾的防護提醒

1. 盡量降低吸到濃煙的機會

．遠離濃煙方向

．低姿勢或爬行逃生

．用濕毛巾、衣物摀住口鼻（僅能降低部分傷害）

2. 逃出後立刻就醫，不要觀察症狀

「沒有不適」不代表沒有傷害。

3. 有黑色痰、黑鼻屎＝吸入煙霧的強烈警訊

應立即接受胸腔與耳鼻喉科評估。

4. 小孩、老人、氣喘病人更要警戒

濃煙比火勢更可怕，吸入後千萬不要自己觀察

香港大火的影像震撼人心，也再次提醒民眾：火災現場的最大殺手是「看不到的煙」。胸腔科與耳鼻喉科醫師都一致強調，只要吸入濃煙，不論症狀輕重都應就醫，並由專業評估是否需要喉鏡、氣管鏡、插管或後續肺部追蹤。

蘇一峰提醒，「吸入濃煙造成的傷害不是吸到當下，而是後面24小時甚至多年都可能陸續發生。」黃致仰也呼籲，「火場濃煙根本不能輕忽，絕對不要自己在家觀察。」

面對火災，逃命第一、健康第二，但兩者都必須及時。吸入煙霧後最快速度就醫，是保命的關鍵。

