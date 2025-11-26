香港大火影響擴大！延燒7棟樓、36死數百人失聯 港府宣布：今日6校停課

大陸中心／黃韻璇報導

11月26日下午，香港新界大埔「宏福苑」大樓發生五級火警，整個社區多棟大樓延燒。今（27）日凌晨，香港特區行政長官李家超表示，火災造成至少36人遇難、279人失聯，透露目前現場火情已經基本受控。不過由於火勢仍未撲滅，受火警阻塞交通影響，香港教育局宣布「27日香港6所學校停課」。

據《香港01》報導，由於宏福苑大火受影響居民眾多，火警及道路交通阻塞影響，香港教育局宣布，「中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學」，等6所學校27日停課。

廣告 廣告

此外，香港教育局也表示，如個別學校因實際情況需要停課，可依照機制徵詢校董會同意、通知教育局後停課。

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

針對這次香港大火已造成至少36人遇難、279人失聯，且至今日凌晨火勢仍未完全撲滅，李家超表示，極度重視本次火災，強調「目前首要工作是撲滅火情及救助傷者」，同時他也感謝中國國家主席習近平關心，稱只要香港需要任何協助都會作出安排。

此外，26日深夜中國媒體曝光深圳消防車隊集結的話滅，指出深圳市消防局車隊已經在蓮塘口岸集結，隨時待命馳援香港，甚至有中國網友上傳影片，稱圳消防車直接過關赴香港支援。對此，據《香港01》報導，香港消防處表示「並沒有向內地提出要求支援」。

香港消防處處長楊恩健表示，宏福苑一共7座大樓起火、1座沒受到波及，目前其中3座大樓火勢已初步受控，其餘4座大樓仍有零星火種，消防不斷推進、一層層滅火已上到17、18樓，強調現場888名消防員有足夠力量應付，並透露由於大樓面積有限，已有20多輛消防車進駐，並已投放可容納人數進入。

更多三立新聞網報導

香港大火已36死！爆「深圳消防隊入港支援」 港打臉：沒向大陸提出要求

羅唯仁帶走台積電機密有助英特爾？專家點1關鍵：張忠謀去也神仙難救

林亮君曬自拍挺日本干貝！日網6萬人暴動喊「嚇我一跳」：太可愛了

習近平打給川普「日本早知情」！專家曝中國急通話主因：焦慮台灣這1事

