香港大火後不到兩週 港府撤除悼念區、清走大批鮮花紙鶴

7日深夜，義工移除宏福苑大火悼念區的紙鶴。路透社



香港大埔宏福苑大火至昨（12/7）滿11天，連日來有大批港人前往附近一處公園悼念獻花，現場累積成花海，也有留言區供民眾寫下心聲。但至今天（12/8）凌晨，這處悼念區已全數被清除，數以千計的花束被運走。有現場民眾淚問：「為什麼連悼念都要有期限？」

香港《Yahoo新聞》、《ReNews》報導，宏福苑大火後，鄰近的廣福休憩處成為悼念場地，供市民獻花，涼亭也設有留言區供市民訴心聲。但「悼念涼亭」6日晚間貼出告示，表示悼念活動將於7日23時59分結束。

警方今回應媒體詢問時則表示，經商討及協調後，現場人士同意「自行離開現場」。有義工昨晚在涼亭貼出告示，表示將於晚間10時30分停止接收市民心意，並開始清理現場的留言紙條、摺紙和悼念物品。

7日深夜，義工與清潔人員清除宏福苑大火悼念區的大批鮮花。路透社

至今天凌晨12時，香港食物環境衛生署人員到場，將現場大批鮮花裝上貨車運走。清場期間，有大批警員在旁觀察，但未介入。

協助清理鮮花與留言的兩名義工向媒體表示，部份祭品會保留，將於10日在新界元朗舉行法會，火化祭品。

義工也表示，將把留言紙條逐張掃描，以電子方式保留，未來也許有機會舉行展覽。

美聯社指出，當局清除悼念區的舉動，顯示政府對民怨升溫的焦慮。

昨天前往悼念的港人Simon向《Yahoo新聞》表示，無論悼念區是否還存在，「大家一輩子都會記得」。對於香港特首李家超昨天呼籲民眾在立法會選舉投票時，呼籲民眾投下「代表我們守護災民的一票」，Simon表示：「香港人都很沉默，是無聲抗議。」

大火11月26日發生後，已有數名民眾因呼籲徹查、質疑監管不力等因素而被捕。北京駐港國安公署12月3日警告不得「以災亂港」，揚言「反中亂港者，雖遠必誅」。

至6日，北京駐港國安公署更約談多家外國媒體，指責有外媒報導「罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞了香港當前『和衷共濟、共克時艱的氛圍』，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知」，

該署強調，任何媒體「不得藉新聞自由之名干涉中國內政、干預香港事務」。

