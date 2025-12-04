香港大火後工地祭超嚴禁菸令 網讚早該做了

▲香港大埔宏福苑大火震驚全港，目前已知至少159人死亡。圖為警方災難遇難者身分識別小組的成員在樓內進行搜索工作。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，目前已知至少159人死亡，火災發生原因仍待持續調查釐清，不過無論如何，提升工地安全意識已成所有香港民眾目前最關心的議題。就有網友發現一處香港工地推出超嚴格禁菸令，公告寫出若發現工人帶菸將罰款5000元港幣（約新台幣2萬124元）且立即解職永不錄用，讓許多網友大讚「早該這麼做」、「希望可以永久執行」。

根據《香港01》報導，恒基兆業地產集團一處工地貼出公告，表示由本星期開始，所有發現吸菸的工人將會罰款5000元並立即趕出工地，永不錄用，並通知總部，取消違規者進入所有工地許可。公告還附上宏福苑工人在棚架上吸菸的照片，警世意味濃厚。

▲香港工地公告禁菸令，還附上宏福苑工人在棚架上吸菸的照片，警世意味濃厚。（圖／翻攝自香港01）

大埔宏福苑大火發生後，恒基集團便要求旗下工地禁菸，並請在工地吸菸的工友馬上離開，不過網路上流傳的這紙公告，並非由恒基集團發布，而是工地現場工程承包商所貼出。

香港網友紛紛表示，「希望可以永久執行，並希望所有工地加入，禁菸工地將會成為香港人考慮是否買入因素之一」、「將心比心，如果你的家人、朋友被火燒死，而起火的原因就是一根菸蒂，你之後在工地工作時，還會繼續抽菸嗎？還會到處亂丟菸蒂嗎」、「希望不是只抓幾個月就了事，156+條人命，帶給我們的教訓是一輩子的」、「重點是講得出，能不能做得到」、「聽在工地做工的朋友說，新開的建案會抓得比較嚴，因為真的有很多人在巡邏，沒穿安全鞋、沒戴安全帽或安全帶都會直接開罰」。

