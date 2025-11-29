香港大火後硬辦MAMA再惹禍！問卷把台港列國家 中國網友炸鍋「下賤」

記者林宜君／台北報導

韓國年度大型音樂盛典「2025 MAMA AWARDS」雖在香港宏福苑大火後臨時調整流程，仍於28日晚間如期舉行。（圖／翻攝自MAMA AWARDS(마마 어워즈) OFFICIAL IG）

韓國年度大型音樂盛典「2025 MAMA AWARDS」雖在香港宏福苑大火後臨時調整流程，仍於28日晚間如期舉行，沒想到典禮剛落幕，又因官方問卷將「Taiwan」、「Hong Kong」列為國籍選項，引爆中國網路輿論。不少陸網怒轟主辦單位，事件瞬間成為熱搜焦點。

BLACKPINK成員 Rosé 以〈APT.〉拿下年度歌曲，引起部分粉絲爭議。（圖／翻攝自MAMA AWARDS(마마 어워즈) OFFICIAL IG）

「2025MAMA AWARDS」受到香港大火事故影響，原規劃被迫微調，雖有韓國媒體批評活動「硬著頭皮舉辦」，當天 BLACKPINK成員 Rosé 以〈APT.〉拿下年度歌曲，也引起部分粉絲爭議。不料就在討論尚未平息之際，典禮提供給觀眾的電子問卷又再掀新風波。典禮結束後，主辦單位在現場大螢幕投放問卷 QR CODE，觀眾掃描後進入表單，第三題要求填寫「國籍」，選項中竟包含「Taiwan」與「Hong Kong」。問卷提供日文、英文、簡體中文與繁體中文四種語言，而所有語言版本都出現相同分類。

典禮結束後，主辦單位在現場大螢幕投放問卷，觀眾掃描後進入表單，第三題要求填寫「國籍」，選項中包含「Taiwan」與「Hong Kong」，引中國網友怒批。（圖／翻攝自Threads）

此事迅速在微博發酵，部分中國網友怒批「滾回韓國辦」、「下賤」、「韓國真是死性不改」、「在中國開活動還敢搞分裂」、「剛捐款又來惹事」、「有夠故意」等。不過也有網友認為反應過度，表示「全球很多問卷都如此分類，大家太敏感」。實際上，該問卷一開始就標示由「韓國觀光公社韓流觀光組」製作，用途是蒐集觀眾資料以規劃更完整的韓流演唱會體驗，並結合韓國旅遊資源。問卷的調查執行單位為「KSTAT Research」，與典禮舞台製作或表演得獎結果無直接關係。

