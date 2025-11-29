香港大火後驚見「有人混進災區偷物資」 歌手怒轟：比乞丐還可憐

香港高樓住宅「宏福苑」11月26日發生大火，許多民眾加入志工行列，圖為28日晚間志工發放物資給災民。路透社



香港大埔宏福苑於本月26日發生五級火警，火勢迅速延燒，多名居民傷亡，數百人被迫緊急疏散至社區中心和會堂安置。大火後，各界紛紛投入救援行列。未料此時卻出現趁火打劫情形，歌手旨呈發文揭露，現場有人搭計程車趁機偷物資，讓他忍不住怒轟「比乞丐還可憐！」

各界善款和愛心物資這幾日源源不絕湧入香港，從大型企業、地區商家到鄰里小店皆提供熱食、飲水、衣物及日用品，不少市民亦自發捐贈樽裝水、餅乾、麵包等物資，甚至需依靠人鏈方式協助搬運，力求協助無家可歸的受災居民度過難關。

然而，參與志工行列的「享樂團」主唱、藝人旨呈在社群發文表示，看到個別人士到場取物資後「大搖大擺叫的士（計程車）離開」，讓他忍不住氣憤直呼「有錢搭的士，卻沒錢買香蕉、買餅乾」，痛批行為「比乞兒還衰（可憐）」。

香港歌手旨呈揭露災區有外人偷災民物資。翻攝自IG

另外，根據《香港01》報導，還有志工發現不屬於受災者的民眾混入領取物資，有人甚至一袋接一袋搬走，再搭乘計程車離開，引發強烈不滿。有志工在現場張貼「非受災居民勿取！天有眼！」等警示，希望阻止不當取用行為。

港府宣布將於下週發放每戶5萬港元（約新台幣20萬元）緊急生活津貼；企業與慈善團體捐款總額單日已突破10億港元（約新台幣40億元）。

