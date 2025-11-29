香港大火後 中國下令排查高樓外牆禁用「竹架」工藝

香港宏福苑大火奪走近130條人命。路透社



香港大埔「宏福苑」大火奪近130條人命震驚國際，也引起外界對施工外牆的竹棚或防護網的安全隱憂。中國國務院今日（11/29）發布通知，要求各地對高層建築可能的火災風險進行盤查整治，並強調須禁用竹架、木架和非阻燃性安全網等工藝和材料。

中新網今日報導，中國國務院安委會印發通知，將展開高層建築火災隱患排查整治行動，「特別是正在進行外牆改造施工和內部局部裝修改造的高層民用建築，全面加強高層建築消防安全管理」。

該通知強調列入整治項目的四大重點，其中第一項就是「正在進行外牆改造施工」的高層建築，加強監管其外牆工程是否使用「竹（木）腳手架、非阻燃型密目式安全網等已禁止使用的材料、工藝和設備」，以及是否未按規定履行基本建設程式擅自施工等。

此外，還要針對建築消火栓系統、火災自動警報系統、自動噴水滅火系統、排煙系統能否正常使用進行盤查。

該通知強調，相關整治排查須堅決防範「走過場」等交差了事，還要求加強宣傳教育，鼓勵民眾和企業員工通報公安風險。

