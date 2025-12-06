香港大火後、國安處首度證實拘捕1男 疑為民陣前副召集人

2025年11月30日，大火撲滅後2天的香港大埔宏福苑。路透社



香港大埔高樓住宅宏福苑11月26日發生大火，造成159人罹難。災後港府管制相關「煽動言論」，警方國安處6日表示，日前已拘捕一名71歲男子，稱此人涉嫌披露警方調查內容，及發表煽動性言論。這是港府首度公開證實拘捕與大火言論有關人士。

綜合港媒報導，消息指出，被捕男子是民陣前副召集人、時事評論人王岸然，本名黃覺岸。他接受國安處調查後，隨即在YouTube上傳影片，披露會面流程及提問內容等，片長接近1小時。

警方指出，本月2日邀請被捕人到旺角警署，就一宗危害國家安全的案件協助調查，翌日發現被捕人在社交平台公開部份調查內容，有意妨礙危害調查。涉事影片已無法觀看，顯示「這部影片已由上傳者移除」。

警方國安處總警司李桂華說，目前不便披露被捕人上傳的內容，但內容恐對與案件有關的人士造成通風報信效果。

本次也是港警國安處首次引用《維護國家安全條例》（俗稱23條）第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，以及第24條「煽動意圖的相關罪行」，進行拘捕。

根據該條例，任何人知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，而在沒有合理辯解或合法權限下，作出任何披露；或在沒有合理辯解下，捏改、隱藏、銷毀或以其他方式處置該材料，或致使安排或准許捏改、隱藏、銷毀或以其他方式處置該材料，一經定罪，最高可被判處監禁7年。

李桂華又指，調查發現被捕男子在大埔火災後，在社交平台發放煽動意圖資料，包括煽動市民對特區政府及中央政府的仇恨，例如形容中央及特區才是「以災亂港」的始作俑者，以及批評中央對災情的支援只是做戲，認為他的罪行證據確鑿，會同律政司討論，可能作出檢控。

李桂華表示，在火災後出現很多假消息，他認為目的都是想製造仇恨及中港矛盾，情況越來越似「黑暴」狀態。亦有人派傳單及貼標語，內容基本上與災情無關，只想煽動仇恨，因此國安處作出執法行動，包括拘捕及約見一些人士。

他希望這些行為能夠收歛，強調不容許仇恨阻礙政府支援災民、調查成因及堵塞漏洞等工作。李桂華拒絕透露拘捕及約見人數，指大部分人已保釋外出，但會繼續調查。

