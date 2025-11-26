香港大火心碎一幕 71歲老伯哭喊：太太還在屋裡

香港11月26日發生超大規模大火，71歲的黃姓居民哭喊他的妻子還困在裡面。路透社



香港大埔宏福苑宏昌閣數棟大樓，今天（11/26）下午發生大火，目前已釀4死，媒體指多人仍困在屋內。路透社在火場附近拍到一名71歲黃姓老翁，絕望哭喊著太太還在屋裡，但火勢猛烈難以救援，老翁只能無奈看著烈焰吞噬家園。

香港無綫新聞（TVB）報導，宏福苑宏昌閣共8棟樓起火，消防單位表示「不斷收到居民被困的求助」。無綫報導此處近月正大維修，已接近完工階段。

香港11月26日發生摩天大樓大火，71歲的黃姓居民表示他太太還困在裡面，無奈哭喊。路透社

路透社拍到一名71歲黃姓老翁，在火場附近激動哭喊太太還在屋裡，但無奈救援困難，只能眼睜睜看著火舌吞噬家園。

無綫新聞訪問火場附近一名葉姓民眾，他說起火時太太在屋內，他打電話叫太太下樓，但是太太到樓下發現大廈大門已是火海出不去，他要太太回到屋裡，太太也說「回不到屋」，目前夫妻已失聯，「我致電（她）已不聽我電話」。

香港大埔宏福苑宏昌閣發生大火，多棟大樓燒成通天火柱或煙柱。美聯社

