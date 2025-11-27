香港大火恐怖到像「好萊塢特效」台消防員：這絕境連我都怕

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨日下午發生大火，8棟高樓中有7棟全面燃燒，截至今（27）日上午少造成44人死亡、279人失聯，並有1名消防員殉職，有台灣網友在社群平台發文哀悼，引來台灣消防員留言，他說火勢延燒的畫面彷彿好萊塢特效或AI生成，直言「這樣的絕境別說一般民眾，就連受過專業訓練的消防員都會感到害怕」。

原PO昨（26）日於Threads發文指出，香港近日發生的重大火災事故，在夜間看見竄出的火光更顯悲壯，他為不幸罹難者與殉職的消防員哀悼，沉痛寫下R.I.P。

貼文曝光後，有消防員留言指出，若身處現場，第一眼看到的景象絕對是震撼與絕望，宏福苑樓層高，雲梯車的極限高度根本不到一半，無法從外側直接進行高樓救援，而樓梯間因「煙囪效應」迅速堆積濃煙，瞬間變成宛如煉獄般的通道。

該名消防員說，宏福苑火勢延燒的畫面彷彿好萊塢特效或AI生成般，對受困者而言，是恐懼與煎熬；對指揮官與進入火場的消防員來說，則是巨大壓力與極限挑戰，高溫可能造成熱衰竭，伸手不見五指的火流與濃煙，讓身處其中的人無力感與生死壓力。

消防員說，救災現場不僅消防人員承受高風險，他們的家屬此時也必定焦急萬分，大樓內仍有數千名住戶等待救援，且樓梯間是否已遭濃煙侵襲仍不明朗；他強調，大門雖通常設有防火門，但浴室通風口、空調、水管與配電管道間是否做好防火填塞不得而知，一旦防火區劃失效，煙熱便會迅速竄入，讓情況更加凶險。

消防員認為，在如此極端環境下，「關門待援」恐怕是住戶唯一能自保的方式，但若火勢過大導致玻璃被燒破，受困者又該往哪逃？他坦言，這樣的絕境別說一般民眾，就連受過專業訓練的消防員都會感到害怕。

