香港大火悲劇！前天文台長揭禍首：別怪竹子

▲香港宏福苑大火，7棟建築物起火、長時間燃燒，面目全非，僅外面還殘存一些圍網及竹製鷹架。圖為無名民眾在現場獻花哀悼。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火從26日下午延燒至28日白天，超過43個小時，造成至少94死70傷，香港政府消防處聲稱，已於28日上午10點18分將火勢大致撲滅。由於火勢太大、太久，宏富苑幾棟大廈恐怕不宜再住人，後續重建費用、居民安置將是一大問題，免不了的還有人民對施工單位乃至政府監管單位的究責。香港前天文台台長林超英在社群平台上發文，直指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，不解為何被追究的對象竟然是「不易燒著的竹子」。

香港政府在昨天（27日）的記者會上表示，未來將要求營建工地，全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架，卻引來更多香港民眾不滿，痛批問題根本不在竹棚這項已在當地使用上百年的工藝，而是劣質的營造維修材料。

林超英在臉書上發文，先是問：「為甚麼保護棚架工人的『圍網』，會變成毀人家園的殺人兇手？」，接著又問：「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是不易燒著的竹？」

林超英指出，2009年，香港為工程界保就業的「屋宇更新大行動」展開，從那時起全香港無數人就吃了「大茶飯團夥」（大茶飯在粵語中原指豐盛的宴席，引申為做大買賣或大事，後來特指規模大、收益豐厚的非法勾當，而團夥則指一個內部成員關係密切的小集團）的苦，除了需支付金錢，還要長年累月在不人道的全面圍封中生活，沒人理會的同時，現在又要面對火災的死亡威脅。

文章最後，林超英又接連拋出好幾個問題，質疑：「 保就業重要，那麼普羅市民的有尊嚴生活呢？」、「 維修為了改善生活，何以變成死亡陷阱？」、「為什麼出事，只見『物質』，不見『人』和『制度』？」，還有警隊雖拘捕了涉事的工程公司人員，但其他部門又有什麼行動呢？

