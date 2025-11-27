香港大火悲慟！超大咖天后暖心發文雙手合十 致敬英勇消防員

記者鄭尹翔／台北報導

舒淇發文悲痛香港大火造成的災害。（圖／翻攝自舒淇IG)

香港新界大埔區屋齡約 42 年的住宅群宏福苑，於 2025 年 11 月 26 日突發重大火災 — 這起火警於短時間內迅速升級至「五級火警」，蔓延波及多棟大樓，引發社會震驚。事發後，多位藝人及公眾人物透過社群媒體表達哀悼與關注，其中舒淇 也在第一時間發文。

舒淇發文悲痛香港大火造成的災害。（圖／翻攝自舒淇IG)

舒淇發文以一張黑底、雙手合十的貼圖表達悲傷，並寫下：「火勢速退，平平安安，致敬英勇的消防員們，願逝者安息。」同時，她在第二、第 3、第 4 張照片中，分享了可協助災民的單位聯絡資訊，期望以自身影響力幫助那些因火災失去家園、流離失所的人們。

廣告 廣告

舒淇的發文迅速引起網友關注與轉發，不少人也開始關心受災家庭的安置與後續善後事宜。許多社會團體與志工組織也在號召捐款與提供支援，希望能協助災民度過這段艱難時刻。

目前，香港當局已設立臨時庇護所，為失去住所的居民提供暫時安置。火警起因也在調查中，包括外牆維修所使用的竹棚鷹架及外牆覆蓋物是否違反防火安全規範等，都被列為調查重點。

舒淇發文悲痛香港大火造成的災害。（圖／翻攝自舒淇IG)





更多三立新聞網報導

大嘻哈男神震撼宣布結婚生子！開心當爸爸了 拋棄鴻海高薪轉戰當歌手

獨家／男星目睹摯愛當場心臟麻痺！狂流鼻血癱倒在地 悲慟送醫急救不治

獨家／中國少林寺驚見台灣男星！方丈親授螳螂拳 私下是多項武術高手

