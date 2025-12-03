香港大火慘劇 未受影響大樓居民回家取物品

（中央社記者張謙香港3日電）香港大埔宏福苑發生大火慘劇一週之後，唯一未受波及的大樓住戶今天首次獲得當局批准回家取回物品。

宏福苑上月26日下午發生大火，整個屋苑的8幢大樓之中，7幢遭遇連環火燒船式焚燒，只有1幢「宏志閣」未受波及。

大火發生後，警方及消防處封鎖整個屋苑，以便救火及救人，所有居民獲安排入住臨時庇護中心或過渡性房屋，但包括宏志閣的居民未能回家取回物品，一切生活用品全靠政府及相關機構提供。

在這場慘劇進入尾聲之際，當局批准宏志閣住戶於今、明兩天回家取回所需物品，但居民只可以回大樓一次，最多只能停留一個半小時。

廣告 廣告

這些居民今早獲安排搭乘大巴回到宏福苑，有居民向媒體說，準備回家取回一些貴重物品、長期藥物及衣服等，也有居民表示要取回財物、證件和相簿等。

有居民說，目前在政府提供的過渡性房屋居住，生活物資倚靠政府供應，但仍感到不便，因此很想回家取回所需物品；另有居民說，希望未來可以回到宏志閣居住，但也擔心家人重新回家後出現驚恐情緒。（編輯：廖文綺）1141203