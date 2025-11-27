香港大火成選舉危機！習近平急撥866萬馳援

▲香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，香港特首李家超27日凌晨接受媒體聯訪。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，截至27日下午至少55死，是60年來香港最嚴重火災。外媒關注，這場災難發生在香港立法會選舉前幾天，是李家超上任特首以來最大挑戰之一。中國國家主席習近平已撥款人民幣200萬（約新台幣886萬元）用於紅十字會緊急援助，小米、騰訊、安踏等中國企業也捐款5000萬港幣（約新台幣2.01億元）。

香港立法會原定於12月7日舉行選舉，香港特首李家超27日凌晨接受媒體聯訪時，被問及26日下午至黃昏仍有多個政府部門在社群平台宣傳立法會選舉，關心選舉是否會延期。李家超回應，目前政府已經暫停宣傳和推廣選舉的工作，選舉論壇亦會暫停，目前政府首要工作是救災，「其他事情，等我們統整所有工作，幾日後再決定」。

《彭博》報導，這場火災是李家超自2022年上任以來，面臨的最大挑戰之一，而災難又發生在官員大力宣傳的立法會選舉前幾天。李家超雖表示暫停宣傳選舉，全力應對火災，但並未直接回應是否會推遲立法會選舉。

此次立法會選舉是2019年「反送中」抗議，立法會改組、北京實施港版《國安法》後的第二次選舉，該法案實際上禁止了所有不被視為「愛國者」的人參政。

中國官媒報導，習近平高度重視此次香港大火，第一時間了解救援和傷亡等情況，指示中央政府駐香港聯絡辦負責人向李家超轉達他對遇難人員和殉職消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦，支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。

CNN報導，習近平已經撥款200萬元人民幣用於紅十字會緊急援助。紅十字會說明，這些資金將用於與火災相關的緊急救援和人道援助，並將根據救災需求提供進一步支持。

中國企業小米、騰訊及安踏宣布向香港捐款640萬美元，支持災後救援工作。

小米表示，捐贈的1000萬港幣將用於火災救援工作，包括醫療援助、緊急安置，為受災居民提供過渡性生活援助。騰訊也表示已啟動首批1000萬港幣的捐款，用於安置災民、提供物資及提供受災戶心理諮詢。

服飾巨頭安踏也表示，總共捐贈3000萬港幣，其中包括1000萬港幣的現金，和價值2000萬港幣的禦寒物資，用於災區緊急安置、滿足受災居民的基本生活需求。

