香港大火打亂流程！GD公開幕後花絮 唱MAMA怒爆粗口：職涯污點
南韓歌手G-Dragon（權志龍）在登上「2025 MAMA AWARDS」舞台後，罕見於幕後紀錄片中坦承壓力與自責情緒，引發外界關注。他19日透過YouTube頻道「OfficialGDRAGON」公開幕後花絮影片，完整記錄此次演出前後的心境轉折。
影片中，G-Dragon為頒獎典禮展開準備並搭乘專機前往香港。他表示，與去年有團員陪伴、心情夾雜期待不同，今年更多的是必須獨自承擔舞台表現的壓力，加上僅睡1小時，狀態並不理想，抵達後又得知香港發生嚴重火災，讓他一度對是否如期演出感到猶豫，認為已不只是表現好壞的問題，而是是否合適。
最終，G-Dragon臨時調整舞台內容，決定以〈無題（Untitled, 2025）〉登台，並提出以象徵哀悼的白色雛菊作為情緒鋪陳。然而，原本規劃在正式演唱時出現的白色雛菊畫面，卻在他尚未完成準備前就被提前播出，導致視覺與演唱無法同步，只能依既定流程快速完成演出，整體節奏顯得倉促。
演出結束後，G-Dragon在後台情緒明顯波動，甚至一度爆粗口，直言「今天看什麼都不順眼」。他也向工作人員表達遺憾，認為想傳達的訊息未能完整呈現，並指出畫面雖有播出，但時機錯置，讓他感到無言以對。對於當晚的整體流程與結果，他相當懊惱，甚至形容「這是一個（職涯）污點，唉，污點。」
他坦言，最害怕的就是未能達到基本水準，因為大眾的評價向來嚴格冷靜。儘管除了音響問題外並未發生其他事故，他仍表示只能設法彌補遺憾。此前，G-Dragon的現場表現曾引發討論，所屬公司也證實，他是在得知火災消息後，全面修改原定曲目與舞台配置。
