生活中心／綜合報導

香港惡火釀災，中、港、韓藝人紛紛伸出援手，包含韓團i-dle、aespa、SuperJunior，港星謝霆鋒、張柏芝、陳小春夫婦等，都接力捐款，協助香港大火救援重建，TWICE成員周子瑜也透過社群表達關心，短短48小時，善款已經突破24億台幣。

MAMA頒獎典禮，不論表演嘉賓、頒獎人還是得獎者，胸前都別上黑色絲帶，為香港大火罹難者祈福。

MAMA主持人 朴寶劍：「MAMA將透過捐款來幫助受害者，我們衷心感謝您的熱情支持，現在演出即將開始，今天所有藝術家都將全力以赴，呈現最精彩的演出，我們希望這些演出中，所蘊含的真摯情感，能充分傳遞給每位觀眾。」

廣告 廣告





香港大火捐款48小時破24億！ 中港韓演藝圈伸援手

MAMA頒獎典禮，朴寶劍帶領大家默哀。（圖／MAMA）

主持人朴寶劍帶大家低頭默哀，舞台也取消煙火效果，以及紅毯典禮，藝人們領獎也不忘向傷者致意。

ZEROBASEONE成員 章昊：「在這份榮幸前，想要先向這次事故中的，遇難者們致以深切的哀悼，然後也向家屬們，和受到影響的市民們，送以關懷與力量。」

BOYNEXTDOOR成員 明宰鉉：「我們一直牽掛著，在火災中受到影響的人士及其家人，衷心希望大家能夠，早日度過難關，大家都平平安安。」

香港大火捐款48小時破24億！ 中港韓演藝圈伸援手

中國歌手韓紅更是慨解囊捐出4400萬。（圖／微博）

暖心的關懷與問候，逼哭不少粉絲，韓國娛樂四龍頭也踴躍捐款，SM娛樂、YG娛樂先後捐出400萬，JYP娛樂也跟進捐出800萬，HYBE則是1100萬。

韓團i-dle、aespa、SuperJunior也都接力捐款，此外，港星張柏芝、陳小春夫婦也都捐出400萬，謝霆鋒則是2000萬，此外，中國歌手韓紅更是慨解囊捐出4400萬，相信音樂也宣布捐出900萬，短短48小時，善款已經突破24億元，各界愛心湧入，希望能助香港救災一臂之力！

原文出處：香港大火捐款48小時破24億！ 中港韓演藝圈伸援手

更多民視新聞報導

焦凡凡「挺超巨孕肚」熱舞！「狂扭11秒」網急喊1句

濱崎步上海開唱臨時喊卡！「獨自登台」開唱畫面曝光了

謝金燕熱舞15秒秀腹肌 「50歲激辣狀態」電趴網！

